F1 : Comment regarder le Grand Prix de Monaco 2024 gratuitement ?

Le rugissement des moteurs ne tardera pas à se mêler aux clameurs de la foule, les pneus à crisser sur l'asphalte brûlant, l'odeur entêtante d'essence à envahir les narines… Le Grand Prix de Monaco F1 2024 sera bientôt lancé ! Suivez le guide pour regarder le Grand Prix de Monaco 2024 gratuitement.

Les feux de la rampe sont braqués sur la Principauté ! Le Grand Prix de Monaco, parenthèse de sensations fortes, fait à nouveau vibrer la cité-État au rythme effréné de la Formule 1. Du 23 au 26 mai, le légendaire cirque urbain monégasque verra défiler le gratin des pilotes assoiffés de gloire et d'adrénaline.

L'ambiance monte déjà d'un ton dans les travées des tribunes où s'amassent les spectateurs, virevoltant de drapeaux à damier. L'air se charge d'électricité dans la fournaise de ce chaudron unique. Pilotes au garde-à-vous, mécaniques rugissantes, odeur de caoutchouc brûlé… Les prémices d'un grand spectacle !

Puis vient l'instant fatidique où s'éteignent les feux. C'est le coup d'envoi d'une course démentiellement rapide aux dépassements millémétrés ! Les bolides se ruent dans un déchaînement de puissance.

Qui sortira son épingle du jeu cette année sur ce théâtre d'exploits ? Toutes les spéculations sont permises avant le dénouement de ce grand rendez-vous de la F1, partition grandiose qui séduira une nouvelle fois les amoureux de la discipline. Toutes nos meilleures astuces pour regarder le Grand Prix de Monaco 2024 gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix de Monaco 2024 gratuitement ?

Pour les fans francophones, la chaîne belge RTBFpropose une occasion en or pour suivre toutes les péripéties du Grand prix de Monaco 2024 du premier au dernier tour.

Voici comment profiter de ce tournoi sans aucune restriction :

Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/

Le Grand Prix de Monaco, c'est toujours un moment magique dans la saison de F1 ! Chaque année, on a hâte de voir nos pilotes préférés se battre sur ce circuit mythique. Cette fois encore, une véritable guerre des étoiles s'annonce sur les ruelles monégasques !

Notre Max Verstappen national, le patron de l'écurie Red Bull, sera évidemment l'homme à battre. Le pilote est en pleine bourre en ce moment et adore ces circuits techniques où il faut avoir les zinzins bien accrochés. Mais son collègue d'écurie Sergio Pérez lui mènera la vie dure. Le Mexicain a déjà remporté deux courses et monte en puissance comme un boulet de canon !

Et n'oublions pas le chouchou local, Charles Leclerc ! La star de Monaco rêve de gagner à la maison devant son public.. Il connaît ce circuit comme sa poche et fera tout pour inscrire enfin son nom au palmarès. Son coéquipier espagnol Carlos Sainz est aussi un phénomène qui pourrait tout casser !

Les deux jeunes fougueux Lando Norris et George Russell seront des clients très chauds sur ce tracé piégeux. Ces deux-là ont prouvé qu'ils avaient de la bouteille et du répondant.

Néanmoins, dans ces courses rien n'est jamais joué d'avance. Max est le grandissime favori bien sûr, mais Sergio, Charlot et Lando ont aussi leurs chances. Et puis George pourrait être la grosse surprise du chef ! En tout cas, une chose est sûre : ce nouveau défi nous promet une belle empoignade sans temps morts !

Un élément à surveiller de près : la météo. À Monaco, une petite ondée peut tout changer et bousculer le classement. Alors croisons les doigts pour qu'il ne tombe pas une seule goutte !

Regarder Grand Prix de Monaco 2024 gratuitement : direction les chaînes étrangères

En Belgique, l'intégralité du Grand Prix de Monaco 2024 sera retransmise par la RTBF (rtbf.be/auvio/f1). Vous pourrez suivre chaque tour avec des commentaires en français.

Vous préférez suivre la course depuis la Suisse ? Alors, connectez-vous à RTS Sport (rts.ch/sports/programmes) et RTS 2 (rts.ch/play/tv). Ces chaînes suisses vous permettront d'apprécier tous les instants de la course en français, sans en rater une miette.

Le seul bémol ? Si vous regardez hors de leur zone de diffusion, un VPN sera nécessaire pour contourner les restrictions géographiques. Cette astuce vous ouvrira les portes d'un week-end de grand spectacle, gratuit !

Grand Prix de Monaco 2024 : transformez votre canapé en tribune avec un VPN

Le Grand Prix de Monaco, c'est le glamour, le prestige, et surtout… la course automobile la plus palpitante de l'année ! Vous rêvez d'être dans la cité-Etat, en plein cœur de l'action ? Malheureusement, les billets sont hors de prix ou vous n'avez pas pu poser vos congés ? Pas de panique ! Grâce à un VPN, vous pouvez transformer votre salon en loge VIP pour vivre cette course légendaire comme si vous y étiez.

NordVPN se présente comme le nec le plus ultra pour les amateurs de sensations fortes. Basée aux îles Vierges britanniques, loin des regards indiscrets des gouvernements, ce VPN pour le streaming dispose d'un vaste réseau de plusieurs milliers de serveurs répartis dans le monde entier.

En quelques clics, connectez vous à un serveur français ou suisse et accéder aux retransmissions gratuites sur les chaînes nationales.

FAQ : Regarder le Grand Prix de Monaco 2024

Quand a lieu le Grand Prix de Monaco 2024 ?

Le Grand Prix de Monaco 2024 se déroule le dimanche 26 mai.

Quelles sont les autres activités prévues durant le week-end du Grand Prix ?

Pendant le week-end du Grand Prix, vous pourrez assister à plusieurs événements :

Jeudi 23 mai :

13:30 – 14:15: Formule 3 – Séance d'essais

15:00 – 15:45: Formule 2 – Séance d'essais

16:30 – 17:15: Porsche Mobil 1 Supercup – Séance d'essais

Vendredi 24 mai :

11:10 – 11:26:Formule 3 (Groupe A) – Qualifications

11:34 – 11:50:Formule 3 (Groupe B) – Qualifications

13:30 – 14:30:Formule 1 – Essais libres 1

15:10 – 15:26:Formule 2 (Groupe A) – Qualifications

15:34 – 15:50:Formule 2 (Groupe B) – Qualifications

17:00 – 18:00:Formule 1 – Essais libres 2

18:45 – 19:15:Porsche Mobil 1 Supercup – Qualifications

Samedi 25 mai :

10:45 – 11:30:Formule 3 – Course Sprint

12:30 -13:30:Formule 1 – Essais libres 3

14:15 – 15:05:Formule 2 : Course Sprint

16:00 -17:00:Formule 1 – Qualifications

Dimanche 26 mai :

08:10 – 09:00: Formule 3 – Course

09:50 – 10:55:Formule 2 – Course

12:05 – 12:40:Porsche Mobil 1 Supercup – Course

13:00 – 13:30:Formule 1 – Parade des pilotes

14:20 -14:30:Formule 1 – Grille de départ

15:00: la course principale



Quelle est la durée de la course de Formule 1 ?

La course de Formule 1 se compose de 78 tours maximum et peut durer jusqu'à 2 heures.

