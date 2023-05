MotoGP : Comment regarder le GP de France gratuitement ?

La MotoGP est l’apothéose de la passion pour la moto, avec des pilotes de classe mondiale qui se battent pour la victoire sur des machines ultra-rapides. Chaque Grand Prix est un événement passionnant, plein de surprises et de rebondissements. Et le Grand Prix de France ne fait pas exception. Si vous êtes un fan deux roues, suivez notre guide pour regarder le GP de France gratuitement.

Les courses de motoGP sont un spectacle unique, où la vitesse, la technique et le courage des pilotes sont mis à rude épreuve. Et parmi toutes les compétitions qui existent, le GP de France est sans conteste l’un des événements les plus attendus de l’année.

Du 12 au 14 mai, les plus grands pilotes de la planète se donnent rendez-vous sur le circuit Bugatti pour une course épique qui ne manque jamais d’offrir aux fans des moments de pure adrénaline. Voici nos astuces pour regarder le Grand Prix de France gratuitement.

Comment regarder le GP de France gratuitement ? Vibrez au rythme des moteurs et ressentez l’excitation des dépassements risqués ainsi que des virages serrés du Grand Prix de France en direct et gratuitement sur la chaîne belge RTBF. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionner un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://rtbf.be Essayer NordVPN gratuitement

GP de France (MotoGP) : quand la passion de la moto prend le contrôle !

Le GP de France est l’un des événements les plus attendus de la saison de MotoGP. Les spectateurs affluent sur le circuit Bugatti, également utilisé pour les 24 Heures du Mans, pour assister à un spectacle incroyable. Ses virages serrés offrent un terrain de jeu parfait pour les pilotes de moto et un spectacle de haut vol les spectateurs qui vibrent au rythme des accélérations et des freinages des motos.

Avec une vitesse maximale de 300 km/h, les pilotes doivent toutefois faire preuve d’une grande maîtrise pour négocier les courbes à haute vitesse. Ils devront aussi éviter les sorties de piste.

Il est à noter que le circuit Bugatti est la piste la plus courte de la saison. En effet, il n’y a que 27 tours à parcourir. Chaque seconde compte et les pilotes doivent se concentrer au maximum pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils devront également tout donner pour atteindre le drapeau damier en première position.

Mais la question qui brûle les lèvres de tous les fans de MotoGP est la suivante : quand la malédiction des pilotes français prendra-t-elle fin ? En effet, depuis la victoire de Jacques Collot en 1958, aucun pilote français n’a réussi à remporter cette course dans la catégorie 500 cm³ / MotoGP. Cependant, les performances récentes de Fabio Quartararo et Johann Zarco ont ravivé l’espoir des supporters français.

Toutefois, il est encore trop tôt pour se prononcer. De plus, Francesco Bagnaia, actuel pilote en tête du classement reste le grand favori de cette compétition. De son côté, Marc Marquèz, en difficulté en ce début de saison pourrait également créer la surprise devant son public. Quoi qu’il en soit, le GP de France est un évènement à ne surtout pas manquer.

Regarder le GP de France sur les chaînes étrangères

La saison de motoGP est un événement annuel très attendu par les amateurs de sports mécaniques. De mars à novembre, les circuits les plus prestigieux accueillent les meilleurs pilotes du monde pour des courses palpitantes. Il est donc impossible de manquer ces compétitions passionnantes.

Cependant, les supporters français qui ne peuvent pas assister aux matchs depuis les tribunes devront chercher des alternatives pour suivre gratuitement les rencontres en direct.

La chaîne belge TV RTBF (rtbf.be) diffusera l’intégralité du championnat avec des commentaires en français. Tout comme la Belgique, la chaîne suisse RTS (https://www.rts.ch/sport/) dispose également des droits de diffusion. Sans oublier les chaînes autrichiennes ORF (https://orf.at/)

L’accès à ces canaux est toutefois limité à une géolocalisation spécifique, ce qui exclut les adresses IP étrangères. C’est pourquoi l’utilisation d’un VPN pour le streaming est essentielle.

En optant pour un service VPN tel que NordVPN, vous pouvez aisément déjouer les limitations géographiques et visionner tous les contenus que vous désirez.

En effet, grâce à ses 5 500 serveurs répartis dans 59 pays, vous êtes en mesure de vous connecter à un serveur localisé dans un pays où la compétition est diffusée.

Quand regarder le MotoGP – GP de France ?

Vendredi 12 mai 2023

10h45 – Essais libres 1

15h00 – Essais libres 2

Samedi 13 mai 2023

10h10 – Essais libres 3

10h50 – Qualifications

15h00 – Course sprint

Dimanche 14 mai 2023

09h45 – Warm Up

14h00 – Course GP de France