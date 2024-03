F1 : Comment regarder le Grand Prix de Bahreïn (Sakhir) gratuitement ?

La saison 2024 de Formule 1 démarre sur les chapeaux de roues avec le Grand Prix de Bahreïn, première des 24 courses au programme cette année. Organisé du 29 février au 2 mars, cet événement est le premier test grandeur nature pour les pilotes et écuries. Vous voulez suivre gratuitement toutes les émotions de la course inaugurale ? Suivez le guide pour regarder le Grand Prix de Barheïn (Sakhir) gratuitement.

Moteurs ronronnants et odeur de gommes brûlées flottent déjà dans l'air du désert de Manama. Du 29 février au 2 mars, le circuit international de Sakhir accueille la première joute de la saison 2024 de Formule 1. Après deux années de domination écrasante par Max Verstappen et Red Bull, l'incertitude plane. Quelle écurie osera défier le taureau ailé ? Quels pilotes crèveront l'écran ?

Place à l'adrénaline et aux premières frictions. Avant que le ballet des monoplaces ne s'élance, découvrez comment regarder gratuitement le Grand Prix de Bahreïn (Sakhir) gratuitement .

Comment regarder le Grand Prix de Bahreïn (Sakhir) gratuitement ? La chaîne de télévision publique belge RTBF offre aux passionnés la possibilité de suivre gratuitement et en temps réel toutes les courses de Formule 1, y compris le Grand Prix de Bahreïn. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Grand Prix de Bahreïn : la ruée vers l'or noir en Formule 1

Sous un soleil de plomb, le circuit international de Sakhir prend vie pour la première joute de la saison 2024 de Formule 1. Inscrit au cœur du désert de Manama, les 15 virages techniques et les impressionnantes lignes droites de ce tracé rapide mettront une nouvelle fois les pilotes au défi lors du Grand Prix de Bahreïn. Certains n'hésiteront pas à frôler les 330 km/h !

Tenant du titre, Max Verstappen arrive en position de favori. Avec Red Bull, il tentera de s'imposer d'entrée face à une concurrence revancharde. La Scuderia Ferrari voudra prendre sa revanche après une fin de saison décevante. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr partiront à la chasse aux taureaux ailés. Sans oublier Mercedes et son duo britannique composé de Lewis Hamilton et George Russell. Après une saison délicate, les Flèches d'Argent entendent bien retrouver leur rang et se battre à nouveau pour les victoires.

En outre, McLaren nourrit de grandes ambitions avec son duo de choc Lando Norris et Oscar Piastri. L'équipe veut saisir sa chance de remporter enfin une victoire, après des années d'attente. Le talent est là. La motivation aussi. Reste à ne pas laisser passer la moindre opportunité face à une concurrence impitoyable. Dans la bataille intense avec les top teams, chaque point comptera si McLaren espère briller et toucher les étoiles cette saison.

Accrochez vos ceintures et préparez-vous à vivre le premier round de cette compétition internationale ! Le ballet des monoplaces sur le tracé de Sakhir s'annonce éblouissant.

Suivez le Grand Prix de Bahreïn en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Les passionnés de Formule 1 qui ne veulent pas payer peuvent regarder la compétition sur des chaînes étrangères. Comme les autres Grand Prix, celui de Bahreïn sera diffusé gratuitement sur la chaîne RTBF (https://www.rtbf.be/) avec des commentaires en français. Cette chaîne est accessible sur différents appareils comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

Une autre option est la chaîne suisse RTS Sport (rts.ch/sports/programmes). Cette dernière diffuse toutes les courses de F1 en direct avec des commentaires en français, tout comme la RTBF.

Il est important de noter que pour accéder à ces chaînes depuis la France, vous aurez besoin d'utiliser un VPN pour le streaming. Cela vous permettra de contourner les restrictions géographiques en vous fournissant une adresse IP belge ou suisse.

Choisir NordVPN pour regarder Grand Prix de Barheïn (Sakhir) gratuitement

Pour contourner le blocage géographique des chaînes RTBF et RTS Sport, NordVPN est un excellent choix. Ce service VPN de confiance bénéficie des meilleures évaluations du marché. Ses 6 000 serveurs ultra-rapides sont optimisés pour le streaming. Quelques secondes suffisent pour obtenir une adresse IP belge ou suisse. Vous pourrez alors accéder aux sites de la RTBF et RTS comme si vous étiez dans le pays. L'utilisation est très simple, même pour les débutants, avec des applis optimisées.

Actuellement, NordVPN vous permet de tester leur service pendant 30 jours sans risque grâce à leur essai gratuit.

Grand Prix de Barheïn (Sakhir) : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 de Barheïn (Sakhir) ?

Le GP se déroulera du 29 février au 02 mars 2024. La course commencera le dimanche 02 mars à 16 h.

Où se déroulera le GP F1 de Barheïn (Sakhir) ?

Le GP F1 de Barheïn 2024 se déroulera sur le circuit international de Sakhir.