Découvrez le dernier-né des aspirateurs Dyson

Leader dans son domaine, la marque d’aspirateurs Dyson ne cesse de surprendre par ses innovations en matière de nettoyage. Elle nous présente son tout dernier modèle d’aspirateur sans fil, performant et multifonction. Zoom sur le Dyson Gen5 Detect !

Des performances à la hauteur des attentes

Le nouveau Dyson est équipé de la technologie de pointe Ball™, ce qui lui permet une meilleure maniabilité et stabilité lors du ménage. Il s’adapte ainsi aux différents sols que vous avez chez vous : moquette, parquet, carrelage, etc.

Puis, le Dyson Gen5 Detect possède également un moteur puissant. Ce qui assure une aspiration optimale de la poussière et des saletés, quelles que soient les surfaces. Il intègre ainsi un système de filtration radial HEPA. Cette technologie capture même les fines particules de poussière et d’allergènes, vous offrant ainsi un air plus sain dans votre maison.

L’un des points forts de ce nouvel aspirateur réside dans sa taille compacte et légère. Cette particularité facilite grandement le rangement et le transport. En outre, il dispose d’une poignée ergonomique qui garantit une prise en main confortable et sûre. L’appareil reste confortable même pour les utilisations prolongées. Et pour finir, vous n’aurez plus à vous soucier du bruit qu’il pourrait générer lors de votre ménage. Il s’agit de l’un des aspirateurs les plus silencieux du marché !

Une adaptabilité parfaite pour tous les espaces

Quelle que soit la surface à nettoyer dans votre maison, du sol au plafond et même vos escaliers, le nouvel aspirateur Dyson saura faire preuve d’adaptabilité. Son suceur plat motorisé permet effectivement de s’attaquer sans difficulté aux coins et recoins les plus difficiles d’accès. Pour sa part, sa brosse douce spéciale poils d’animaux sera particulièrement appréciée par les propriétaires d’animaux de compagnie.

L’autonomie comme atout majeur pour la gamme d’aspirateurs de la marque. Ce dernier modèle de chez Dyson ne déroge pas à la règle avec une batterie Lithium-ion. Cette dernière offre jusqu’à 60 minutes d’utilisation en continu. Ce qui permet largement de terminer votre ménage sans avoir à recharger l’appareil. Et lorsque les batteries commencent à faiblir, un indicateur vous informe du temps restant avant qu’il ne faille les remplacer.

Polyvalence et accessoires : une multitude de combinaisons possibles

Avec cet aspirateur, Dyson a mis l’accent sur la polyvalence. En fait, il peut être transformé rapidement et facilement en aspirateur à main pour un nettoyage rapide et efficace de vos meubles, canapés ou encore l’intérieur de votre voiture.

Plusieurs accessoires sont également fournis avec l’appareil, tels que la brosse motorisée à entrainement direct pour un nettoyage en profondeur des moquettes et tapis, ou encore le rouleau doux Fluffy conçu spécialement pour les sols durs. L’appareil est aussi compatible avec une gamme variée d’accessoires supplémentaires disponibles séparément, qui vous permettront de personnaliser votre expérience Dyson selon vos besoins spécifiques.

Pour ce qui est de l’entretien de l’appareil, rien de plus simple. Son collecteur amovible de 0,76 litre se vide aisément et rapidement, en quelques secondes seulement, grâce au système hygiénique « point and shoot« . De plus, le filtre tout comme l’ensemble du cyclone peuvent être lavés à l’eau, pour assurer une efficacité maximale dans la durée.

L’engagement écologique de la marque

En investissant dans cet aspirateur Dyson, vous soutenez une entreprise soucieuse de l’environnement et écoresponsable. Pour cause, la firme s’est fixée comme objectif de réduire ses émissions de CO2 et sa consommation d’énergie, réduire le gaspillage, optimiser la recyclabilité de ses produits et favoriser l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement.

