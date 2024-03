Voici comment nettoyer votre aspirateur Dyson V10

L'aspirateur Dyson V10 est un appareil puissant et polyvalent qui facilite grandement le nettoyage de la maison. Pour maintenir ses performances et prolonger sa durée de vie, il vaut mieux connaître comment nettoyer chaque partie de l'appareil correctement. Restez sur cette page et vous saurez comment réaliser un nettoyage en profondeur de votre Dyson V10.

Démontage et entretien du collecteur de poussière

Pour commencer, il est nécessaire de vider régulièrement le collecteur de poussière. Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et débranché avant de procéder à cette opération. Pour vider le collecteur, retirez-le de l'aspirateur en appuyant sur le loquet de déverrouillage.

Ensuite, tenez-le au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le levier situé sur le dessus pour ouvrir la trappe et libérer la poussière. Vous pouvez également utiliser un chiffon sec pour frotter légèrement les parois du collecteur afin de détacher les résidus récalcitrants. Maintenant que le collecteur est vidé, passons au nettoyage du filtre.

Le filtre se trouve à l'intérieur du cyclone, sous le collecteur de poussière. Pour y accéder, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie supérieure du cyclone et retirez doucement le filtre. Pour nettoyer le filtre, rincez-le à l'eau tiède jusqu'à ce que l'eau s'écoule claire. Il est possible d'utiliser un peu de savon doux si nécessaire.

⚠️ Attention à ne jamais mettre le filtre dans une machine à laver, au lave-vaisselle ou à le sécher avec un appareil chauffant. L'idéal est de laisser le filtre sécher à l'air libre pendant 24 heures avant de le replacer dans l'aspirateur.

Détachage et entretien des accessoires

Les divers accessoires fournis avec votre Dyson V10 peuvent également nécessiter un nettoyage en profondeur pour garantir leur bon fonctionnement. Les brosses, par exemple, peuvent s'encrasser avec le temps et présenter des amas de poussière, poils d'animaux et autres débris.

Bien que le nettoyage d'un aspirateur Dyson reste quasiment le même pour toute la gamme, la méthode varie légèrement selon chaque modèle. Généralement, il faut détacher la tête de brosse en appuyant sur un bouton situé près de la connexion au tube d'aspiration.

Une fois la tête de brosse détachée, utilisez un chiffon humide pour éliminer les saletés visibles. Ensuite, vérifiez l'état des roulements. Si ces derniers sont encrassés, utilisez une vieille brosse à dents pour les nettoyer soigneusement. Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous de bien sécher la tête de brosse avant de la remettre en place.

Entretien des tubes et des tuyaux

Les tubes d'aspiration et les tuyaux présentent également une zone susceptible de s'encrasser. Pour les nettoyer, commencez par vérifier qu'ils sont en bon état et qu'ils ne présentent pas de dommages visibles ou d'obstructions.

Pour nettoyer l'intérieur des tubes et des tuyaux, un simple coup de chiffon devrait suffire. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser un aspirateur à main pour éliminer les amas de poussière difficiles à atteindre manuellement. Là encore, laissez les pièces sécher complètement avant de les remettre en place.

Nettoyage du moteur et de l'unité cyclonique

Enfin, le moteur et l'unité cyclonique peuvent nécessiter un entretien occasionnel pour maintenir leur efficacité. Tenez toujours compte des instructions du fabricant lorsque vous procédez au nettoyage de ces éléments.

Dans la plupart des cas, un nettoyage en surface avec un chiffon humide suffira à maintenir ces éléments en bon état. En revanche, si votre aspirateur présente des problèmes de performances malgré un nettoyage régulier, contactez le service client Dyson pour obtenir de l'aide.

Pour mieux connaître les aspirateurs Dyson, vous devriez lire :

Comparatif des meilleurs aspirateurs balais Dyson : lequel choisir ? – janvier 2024