Nos astuces pour nettoyer votre aspirateur Dyson

Dans le monde des aspirateurs, Dyson est reconnu pour sa qualité et son innovation. Cependant, pour maintenir ces avantages, il faut savoir comment nettoyer l'aspirateur Dyson. Pour vous aider dans ce sens, nous vous présentons les étapes clés pour effectuer un entretien complet de votre électroménager.

Cette vidéo montre comment nettoyer l'aspirateur Dyson, mais aussi de quelles manières l'entretenir

Nettoyage du filtre

Nettoyez le filtre au moins une fois par mois pour assurer une performance optimale de votre aspirateur Dyson. Un filtre obstrué peut entraîner une diminution significative de la puissance d'aspiration et provoquer un dysfonctionnement du moteur. Pour bien nettoyer le filtre :

Retirez le filtre de l'aspirateur

Tout d'abord, éteignez et débranchez votre aspirateur Dyson. Ensuite, retirez le collecteur de poussière en appuyant sur le bouton situé au-dessus du réservoir. Retirez le filtre en le tirant vers le haut, puis, rincez soigneusement le filtre à l'eau tiède. Veillez à éliminer toute la poussière et les débris. N'utilisez pas d'eau trop chaude ni de détergent, car cela pourrait endommager le filtre.

Laissez sécher le filtre

Après avoir rincé le filtre, laissez-le sécher complètement pendant au moins 24 heures. Placez-le dans un endroit bien ventilé et évitez de l'exposer directement à la chaleur ou aux rayons du soleil. Il est essentiel que le filtre soit totalement sec avant de le réinsérer dans l'aspirateur pour éviter la formation de moisissures ou autres problèmes d'humidité.

Nettoyage du collecteur de poussière et des brosses

Le collecteur de poussière et les brosses sont également des éléments clés pour assurer un bon fonctionnement de votre aspirateur Dyson. Leur entretien permet de maintenir une puissance d'aspiration optimale et d'éviter la dispersion de la poussière lors de son utilisation.

Pour vider le collecteur, appuyez sur le bouton situé au-dessus de celui-ci et dirigez-le vers une poubelle. Videz-le régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière et préservez ainsi la performance de votre appareil. À ce titre, quel serait le meilleur aspirateur balai Dyson selon votre avis ?

Nettoyez les brosses

Les brosses de l'aspirateur doivent être nettoyées régulièrement pour éliminer les cheveux, les fibres et autres débris qui peuvent s'y emmêler et affecter la performance de l'aspirateur. Pour les nettoyer retirez les brosses en tournant leur extrémité.

Rincez soigneusement les brosses sous l'eau tiède pour éliminer les cheveux et autres débris. Veillez à éliminer tous les résidus pour assurer un fonctionnement optimal. Laissez-les sécher complètement avant de les réinstaller.

⚠️ Note : N'utilisez pas d'eau chaude ou de détergent lors du lavage des brosses, car cela pourrait endommager leurs poils.

Entretien général de l'aspirateur

Inspectez régulièrement les conduits

Vérifiez périodiquement les conduits et les tuyaux de votre aspirateur pour s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués par des objets ou des amas de poussière.

Démonter et vérifier ces éléments contribue non seulement à garantir des performances optimales, mais peut également prévenir les problèmes potentiels du moteur.

Lubrifiez les roulements

Les roulements à billes des roulettes et de la brosse motorisée doivent être lubrifiés périodiquement pour assurer un fonctionnement en douceur.

Utilisez une huile spécifique pour les roulements à billes et appliquez-la avec parcimonie pour éviter l'excès de lubrification.

Procédez à un entretien annuel chez un professionnel

Faites contrôler et entretenir votre aspirateur Dyson par un technicien spécialisé au moins une fois par an.

Un entretien régulier aidera à prolonger la durée de vie de votre aspirateur et à prévenir les problèmes qui pourraient survenir suite à un mauvais entretien.