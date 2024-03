Vie pratique : comment nettoyer son Dyson efficacement ?

Alignez correctement les ergots de fixation et appuyez fermement pour remettre en place le bac collecteur. Assurez-vous qu'il soit bien verrouillé afin d'éviter que la poussière ne s'échappe lors de l'utilisation.

Replacer chaque filtre à sa place respective, en veillant à respecter le sens d'insertion pour garantir une bonne étanchéité lors de l'utilisation de l'appareil. Vérifiez également que tous les capots sont bien refermés et encliquetés.

3️⃣ Fixer les brosses rotatives

Placez-les correctement sur leurs axes respectifs et verrouillez-les à l'aide des mécanismes appropriés. Veillez à ce que toutes ces pièces soient maintenues fermement et de manière sécurisée avant de rebrancher votre aspirateur Dyson et de l'utiliser à nouveau.