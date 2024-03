Savez-vous comment nettoyer votre aspirateur Dyson ?

Pour que votre aspirateur Dyson fonctionne efficacement, il vaut mieux l'entretenir et le nettoyer régulièrement. Il y a juste quelques étapes simples à suivre pour le rendre propre et parfaitement opérationnel. Voici comment procéder.

Préparatifs avant de nettoyer votre aspirateur Dyson

Avant de commencer le nettoyage de votre aspirateur Dyson, assurez-vous que l'appareil est déconnecté de la prise électrique. Cette étape est primordiale afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'autres accidents. En outre, ayez sous la main une brosse douce pour le nettoyage des filtres et du corps de l'appareil, ainsi qu'un chiffon sec supplémentaire pour éliminer toute eau résiduelle.

Démontage des accessoires et vidange du collecteur. Commencez par retirer les différents accessoires comme les brosses ou les suceurs. Vidangez ensuite le collecteur de poussière en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Rincez le collecteur à l'eau tiède et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.

Cette vidéo montre comment nettoyer votre aspirateur Dyson, en l'occurrence le modèle V15

Nettoyage du filtre

Le filtre est une pièce essentielle de l'aspirateur, car il permet de retenir les poussières et particules présentes dans l'air aspiré. Un filtre encrassé peut causer une baisse de performance ou même endommager l'appareil à long terme. Pour bien entretenir votre aspirateur Dyson que vous avez choisi parmi de les meilleurs appareils du marché, nettoyez le filtre tous les mois.

Pour le nettoyage du filtre, vous pouvez suivre ces étapes simples :

Retirez le filtre en le dévissant doucement du corps de l'appareil.

en le dévissant doucement du corps de l'appareil. Plongez-le entièrement sous l'eau froide du robinet jusqu'à ce qu'il soit propre.

du robinet jusqu'à ce qu'il soit propre. Éliminez l'excès d'eau en secouant légèrement le filtre, puis placez-le sur une surface plane afin qu'il sèche complètement pendant 24 heures.

⚠️ N'utilisez jamais d'eau chaude, de détergents ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le filtre, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie Dyson.

Nettoyage des parties extérieures du corps de l'aspirateur

L'entretien d'un aspirateur se concentre au niveau du collecteur et du filtre, mais ne négligez pas l'extérieur de l'appareil. Les différentes parties peuvent accumuler de la poussière et autres particules qui compromettent son bon fonctionnement.

Afin de nettoyer le corps de l'appareil Dyson, munissez-vous une brosse douce et d'un chiffon sec. Brossez délicatement les surfaces extérieures du corps de l'aspirateur, puis essuyez-les avec le chiffon pour éliminer toute trace de poussière ou saleté. N'oubliez pas de nettoyer également les accessoires retirés précédemment, tels que les brosses ou les suceurs.

Attention aux endroits stratégiques

Lors du nettoyage de l'extérieur de l'aspirateur, prêtez une attention particulière aux zones autour des poignées, des boutons de commande et des roulettes. Ces éléments sont fréquemment touchés avec les mains, ce qui peut causer une accumulation de saleté et de bactéries. De même, vérifiez que les extrémités des tubes ne sont pas obstruées par des amas de poussière ou autres débris qui pourraient nuire à la performance de l'appareil.

Réassemblage de votre aspirateur Dyson

Une fois toutes les étapes de nettoyage terminées, il est temps de remettre en place les différentes pièces et accessoires de votre aspirateur. Assurez-vous que chaque élément est bien sec avant de le replacer sur l'appareil, afin d'éviter tout risque d'endommagement interne.

Retrouvez de plus amples détails sur l'entretien de votre électroménager, consultez la page : Vie pratique : comment nettoyer son Dyson efficacement ?

Remise en fonction. Après avoir réinstallé le filtre, le collecteur et les accessoires, vous pouvez rebrancher l'appareil à la prise électrique. Vérifiez que toutes les connexions sont correctes et que le fonctionnement de l'aspirateur est optimal même après le nettoyage. Il ne vous reste plus qu'à profiter de la puissance retrouvée de votre aspirateur Dyson pour garantir une maison propre et saine.