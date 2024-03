FAQ : comment nettoyer le conduit d’air des aspirateurs Dyson ?

Les aspirateurs Dyson se démarquent par leur efficacité et durabilité, mais il serait préférable de les entretenir régulièrement pour garantir leurs performances optimales. Parmi les entretiens nécessaires, le nettoyage du conduit d'air est une étape indispensable. Alors, voici comment procéder pour un nettoyage en profondeur et sans effort du conduit d'air de votre aspirateur Dyson.

Pourquoi est-il nécessaire de nettoyer le conduit d'air ?

Le conduit d'air peut être comparé aux poumons de votre aspirateur. Il assure la circulation de l'air et contribue à l'évacuation des saletés aspirées par l'appareil. Ainsi, lorsqu'il est obstrué ou sale, son bon fonctionnement se trouve altéré et cela peut affecter les performances de l'aspirateur. De plus, des conduits d'air encrassés peuvent entraîner une surchauffe du moteur. Ce qui réduit sa durée de vie et augmentant les risques de panne.

D'un point de vue sanitaire également, le nettoyage régulier du conduit d'air est primordial. Un conduit d'air sale contiendra davantage de particules allergènes. Il devient un nid à acariens. Ce sont des agents pathogènes susceptibles de provoquer des allergies ou autres problèmes respiratoires chez les personnes sensibles.

Avez-vous déjà consulté notre « Comparatif des meilleurs aspirateurs balais Dyson – 2024 » ?

Vérifiez l'état du conduit d'air au moins une fois par an. Cependant, certaines situations peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent. Si votre aspirateur semble moins efficace qu'auparavant, cela peut être le signe que son conduit d'air est obstrué. Il limite ainsi la circulation de l'air et réduisant sa capacité à aspirer les saletés. Vérifiez alors le conduit pour vous assurer qu'il n'y a pas de blocages ou d'accumulation de débris.

Une odeur désagréable émanant de votre aspirateur peut indiquer que des bactéries ou des moisissures se sont développées dans le conduit d'air en raison de l'accumulation d'humidité et de saletés. Un nettoyage en profondeur permettra d'éliminer ces nuisances.

Nettoyer efficacement le conduit d'air de votre aspirateur Dyson

Pour procéder au nettoyage en profondeur et sans effort du conduit d'air de votre aspirateur Dyson, suivez les étapes suivantes :

✔️ Démonter l'aspirateur

Tout d'abord, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer le nettoyage. Pour accéder au conduit d'air, vous devrez démonter partiellement votre aspirateur. Retirez simplement les différents éléments amovibles tels que le tube, le collecteur de poussière et ses accessoires. Ne tentez pas de démonter des éléments qui ne sont pas conçus pour être enlevés par l'utilisateur, cela pourrait endommager votre appareil.

✔️ Vérifier la présence d'obstructions

Inspectez attentivement le conduit d'air, identifiable comme un tube flexible reliant le moteur à l'aspiration. Recherchez tout signe d'obstruction comme les amas de saletés, des peluches ou des objets étrangers. Pour les retirer, vous pouvez utiliser une brosse souple, un cintre déplié ou encore un aspirateur muni d'un embout fin.

Nous vous proposons également :

✔️ Nettoyer le conduit d'air

Pour éliminer efficacement la saleté incrustée, nous recommandons d'utiliser un chiffon légèrement humide avec de l'eau tiède savonneuse. Frottez soigneusement l'intérieur du conduit d'air pour désincruster les impuretés. Évitez toutefois de mouiller excessivement afin de réduire les risques de moisissures et de détérioration du conduit. Vous pouvez également utiliser un souffleur d'air (comme un séchoir à cheveux) réglé sur la position « air froid » pour enlever les saletés restantes.

✔️ Laisser sécher et remonter l'aspirateur

Après avoir nettoyé le conduit d'air, laissez-le sécher à l'air libre pendant 24 heures avant de remonter votre aspirateur. Une fois que toutes les pièces sont parfaitement sèches, remettez-les en place en suivant l'ordre inverse du démontage et vérifiez le bon fonctionnement de votre appareil.