Découvrez le dernier aspirateur Dyson : un allié incontournable pour une propreté impeccable

La marque Dyson est synonyme d’innovation et de qualité dans le domaine des aspirateurs. Afin de répondre aux besoins variés des consommateurs, elle ne cesse de développer de nouveaux modèles performants et adaptés à chaque type de sol et de surface. Mais quel est le dernier aspirateur Dyson sur le marché ?

Le dernier-né de la gamme des aspirateurs Dyson sans fil : le Dyson V11

Le dernier modèle d’aspirateur sans fil de chez Dyson est le V11. Il se décline en plusieurs versions telles que le V11 Absolute, le V11 Animal et le V11 Parquet. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un appareil innovant, puissant et polyvalent. Il convient aussi bien aux grandes maisons qu’aux petits appartements grâce à ses multiples arguments :

Une autonomie améliorée. Comparé à ses prédécesseurs, le Dyson V11 offre une meilleure autonomie grâce à sa batterie lithium-ion très performante. En fait, cet aspirateur peut fonctionner jusqu’à 60 minutes sans interruption selon le mode utilisé (Eco, Auto ou Boost). Ce qui permet ainsi de nettoyer toute la maison sans avoir à le recharger. De plus, son temps de recharge est relativement rapide (environ 4 h 30).

Une puissance d’aspiration optimale. Le Dyson V11 est équipé d’un moteur numérique qui génère une puissance d’aspiration de 185 Airwatts (AW). Ce qui représente 20 % de plus que le V10. Il dispose également d’une brosse motorisée High Torque, adaptée à tous types de sols et capable de détecter les variations de surfaces pour ajuster automatiquement la puissance d’aspiration.

Un système de filtration efficace. L’autre atout de ce dernier aspirateur Dyson est son système de filtration cyclonique, garantissant une qualité de l’air irréprochable dans votre intérieur en capturant les particules de poussière aussi fines que 0,3 micron. Bien sûr, cet aspirateur est aussi doté d’une cuve hygiénique avec vidage sans contact, éliminant tout risque d’exposition à la poussière lors du vidage.

Vous découvrirez davantage en consultant notre comparatif des aspirateurs Dyson.

Les autres modèles phares de la marque : une performance adaptée à chaque besoin

Bien que le V11 soit le dernier-né de la gamme Dyson, d’autres modèles de référence ont aussi fait leurs preuves et demeurent très populaires auprès des consommateurs.

Le Dyson V10 offre une excellente puissance d’aspiration de 151 AW grâce à son moteur numérique et sa technologie cyclonique brevetée. Son autonomie de 60 minutes selon le mode utilisé est également un véritable plus pour les grandes maisons. En outre, sa brosse motorisée Direct Drive et ses divers accessoires lui permettent de s’adapter à tous types de sols et de réaliser un nettoyage en profondeur.

Le Dyson V8 est un modèle d’aspirateur sans fil très apprécié pour sa bonne puissance d’aspiration (2 modes) et sa facilité de manipulation. Sa batterie offre une autonomie de 40 minutes selon le mode utilisé, ce qui convient parfaitement aux surfaces moyennes et inférieures. Le V8 propose également plusieurs brosses et accessoires qui garantissent un nettoyage adapté à chaque besoin spécifique (parquet, moquette, tapis).

Pour ceux qui se demandent encore s’il faut passer au dernier aspirateur Dyson, voici un comparatif du modèle V8 au V11.

Sur quels critères choisir son aspirateur Dyson en fonction de ses besoins ?

⚫ La taille de votre logement

Une grande maison nécessitera probablement une meilleure autonomie et une plus grande capacité du réservoir que pour un appartement ou un espace réduit. Les modèles V10 et V11 sont parfaits pour cela avec leur autonomie allant jusqu’à 60 minutes et leur cuve d’une contenance de 0,76 litre. Toutefois, le V11 offre une puissance d’aspiration supérieure et un niveau de filtration encore meilleur pour une qualité d’air impeccable.

⚫ Les différents types de sols

Si votre logement possède plusieurs types de sol, il est préférable d’opter pour un aspirateur équipé d’une brosse motorisée adaptée à tous les revêtements. Pensez aussi aux accessoires spécifiques (brosse parquet, minibrosse motorisée) pour faciliter le nettoyage.

⚫ La puissance d’aspiration

Selon la superficie et l’état de saleté de votre maison, vous aurez besoin d’un appareil plus ou moins puissant. Dans ce cas, le Dyson V11 s’impose comme le choix numéro un. C’est notamment grâce à sa puissance d’aspiration incomparable et ses trois modes.

⚫ Vos préoccupations environnementales

Enfin, si vous accordez une importance particulière à l’environnement, n’hésitez pas à opter pour un modèle qui offre un niveau de filtrage élevé. Cela garantit une qualité d’air optimale dans votre habitation. Voilà, j’espère que vous savez désormais quel aspirateur Dyson choisir à l’avenir.