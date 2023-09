Pourquoi la Switch Pro est LA meilleure manette de jeu à acheter ?

En ce qui concerne les jeux vidéo, le choix du contrôleur est crucial. Certains offrent une meilleure prise en main, tandis que d’autres présentent des fonctionnalités exclusives. Mais comment choisir le meilleur contrôleur parmi les options disponibles sur le marché ? Voici nos explications sur pourquoi la manette de jeu Switch Pro est la meilleure du marché !

Manette Xbox : Autrefois le favori

Autrefois, le contrôleur Xbox était considéré comme l’un des meilleurs. Il était conçu pour la console Xbox et compatible avec les PC grâce à des adaptateurs. Cependant, il pêche par l’absence de commandes gyroscopiques courantes dans d’autres contrôleurs.

Manette Nintendo Switch Pro : Ergonomie et polyvalence

Le contrôleur Nintendo Switch Pro présente une ergonomie similaire à celui de la Xbox, avec des commandes gyroscopiques. Il est également le seul à prendre en charge les cartes Amiibo, bien que passer en mode portable puisse être fastidieux.

DualSense de la PS5 : Confort et polyvalence

Le DualSense de la PS5 est confortable, avec des sticks analogiques côte à côte. Il offre une résistance perceptible dans les déclencheurs et des boutons moins cliquants que le contrôleur Xbox. De plus, il propose des commandes gyroscopiques et une meilleure compatibilité avec les jeux PC que le contrôleur Nintendo Switch Pro.

La manette de jeu idéale : la Nintendo Switch Pro

En résumé, le choix dépend de vos préférences personnelles et de l’utilisation prévue. Cependant, si l’on examine strictement les fonctionnalités et la possibilité d’utiliser la plupart des options sur les trois consoles, la manette de jeu de Nintendo, la Switch Pro l’emporte.

Pourquoi la manette de jeu Switch Pro est le meilleur choix ?

La manette de jeu Switch Pro trouve un bon équilibre entre les avantages des contrôleurs Xbox et PlayStation 5. Il offre un ajustement ergonomique proche de celui de la Xbox. Par ailleurs, il a une taille qui se rapproche du DualSense de la PS5. De plus, il prend en charge complètement les Amiibo pour les joueurs de Nintendo Switch.

Autonomie et Adaptabilité

Il ne faut pas négliger les batteries intégrées du contrôleur Switch Pro. Elles offrent une autonomie de 40 heures à partir d’une seule charge. Cette autonomie est bien supérieure à celle du DualSense.

Cependant, pour utiliser le contrôleur Switch Pro sur la PlayStation 5 et la Xbox, un adaptateur de contrôleur 8Bitdo est nécessaire. Ce dispositif permet également d’utiliser les deux autres contrôleurs sur différentes consoles. De plus, cet adaptateur présente un design inspiré de Super Mario. Par conséquent, il ajoute une touche de charme à votre expérience de jeu.