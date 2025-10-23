Pour circuler en ville, voici les caractéristiques du vélo Gazelle Easyflow C8

Pour vos escapades urbaines, oubliez la complexité ! Le vélo Gazelle Easyflow C8 incarne le choix malin pour conquérir la ville sans effort. Son cadre ingénieux vous offre une stabilité rassurante. Puis, la transmission Shimano Di2 gère silencieusement les vitesses à votre place.

Entre son moteur auxiliaire discret et sa position de conduite royale, cette ebike transforme chaque trajet en pure détente. Prêt à redécouvrir le plaisir de pédaler en toute sérénité ?

Les caractéristiques du Easyflow C8

Grâce au cadre Easyflow, vous gardez les deux pieds au sol et montez facilement. Vous êtes assis bien droit et gardez un excellent contrôle grâce aux pneus adhérents et aux freins à disque fiables. Le vélo Gazelle Easyflow C8 change automatiquement les vitesses, vous n’aurez plus jamais à les chercher. Avec le système de changement de vitesse automatique Shimano Di2, vous prenez la route en toute confiance.

Un vélo avec un bon changement automatique

Avec le moyeu Shimano Nexus-8 et le système de changement de vitesse automatique Di2, vous roulez toujours avec le rapport optimal. Vous gardez ainsi votre attention sur la route, un vrai plus pour la sécurité. Finie la réflexion sur les vitesses. Vous pouvez vous concentrer sur le cyclisme et profiter du paysage.

Votre sécurité est assurée par …

Installé bien droit, de façon détendue et avec une excellente vision de la circulation, vos pieds reposent solidement sur des pédales robustes anti-dérapantes et vous voyez ce qui se passe derrière vous dans le rétroviseur pratique. Les feux LED lumineux, alimentés par la batterie, vous rendent visible dans l’obscurité. Vous les allumez facilement via l’écran au guidon.

Le confort est au rendez-vous

Une “Selle Royal” très confortable, des pneus larges Schwalbe Big Ben Plus et des poignées ergonomiques Ergon filtrent la majeure partie des imperfections de la route. Grâce à la potence réglable Gazelle Switch, vous ajustez votre guidon parfaitement et en un tour de main. La Easyflow vous offre du confort, que ce soit pour la position, le guidon ou la conduite !

Équilibre et conduite facile

La première chose que l’on remarque sur la Easyflow est son cadre allongé avec beaucoup d’espace au centre. Ce n’est pas pour rien. Non seulement vous montez ainsi très facilement, mais une fois en selle, vous pouvez aussi très facilement poser les deux pieds au sol. Un démarrage et un départ confortables, donc, dans une position de conduite détendue et droite.

Découvrez un confort inégalé avec le moteur EP5 sur la Gazelle Easyflow. Ce moteur puissant offre 50 Nm d’assistance, parfait pour des trajets détendus et confortables. Profitez d’une conduite plus silencieuse et plus longue avec une autonomie accrue, pour rouler sans effort. Un compagnon idéal pour chaque excursion, spécialement pour ceux qui veulent en profiter sans souci.

Batterie intelligente sur le cadre

Les batteries lithium-ion haut de gamme de Shimano possèdent un système de gestion intelligent ; celui-ci garantit une autonomie maximale. La batterie est de forme ergonomique, étanche et résistante aux chocs. Vous choisissez vous-même la capacité qui vous convient : 418 Wh, 504 Wh ou 630 Wh. La batterie est fixée par un verrou sur le cadre et est facilement amovible avec votre clé de vélo. Pratique, vous pouvez ainsi recharger la batterie soit sur le vélo, soit en dehors.

Un prix abordable

En matière de prix, le vélo Gazelle Easyflow C8 coûte 3 599 € (environ 4 196 $). Pas mal pour un véhicule pourvu d’un écran Shimano SC-EN600. Il est simple à utiliser, clair et affiche les données essentielles comme l’autonomie et la vitesse. Parfait pour un cockpit épuré et organisé, afin que vous viviez chaque trajet de manière détendue et maîtrisée.

