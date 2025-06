Shimano invente une technologie qui élimine la recharge des vélos électriques

Avec la nouvelle technologie Q’AUTO de Shimano, vous n’aurez plus besoin de recharger votre vélo électrique.

Dites adieu aux batteries à charger et aux câbles à surveiller. Shimano vient de présenter Q’AUTO, une technologie qui pourrait changer la donne pour les vélos électriques urbains. Quel est donc son secret pour générer sa propre énergie ?

Une transmission sans recharge, c’est possible

Le cœur du système, c’est un petit générateur intégré dans le moyeu arrière (FH-U6060). Cet élément de la nouvelle technologie pour vélo électrique de Shimano alimente directement le dérailleur. On n’a donc plus besoin de batterie centrale. Après tout, Q’AUTO marche grâce à un mini condensateur lithium-ion qui stocke de l’énergie pendant longtemps. Comptez jusqu’à plus d’un an sans avoir besoin de brancher votre vélo.

La marque vise ici les vélos de ville, les vélos cargo et les modèles trekking. Avec cette technologie de Shimano, votre vélo s’équipe d’une transmission automatique qui s’adapte à vous. En d’autre termes, votre cadence, votre vitesse et même la pente. Grâce à plus de 6 500 schémas prédéfinis, le vélo choisit le bon rapport à votre place. Il apprend également de vos habitudes pour s’améliorer à chaque sortie.

Et si vous préférez garder la main, pas de souci. Cette nouvelle technologie de Shimano pour les vélos électriques dispose d’un bouton sans fil monté sur le guidon. Vous pouvez repasser en mode manuel ou corriger un changement de vitesse quand bon vous semble. Le tout reste personnalisable via l’application E-TUBE de Shimano.

Que propose la technologie pour vélo électrique de Shimano ?

En plus de supprimer la recharge, Q’AUTO réduit l’entretien global du système. Pas de câble, pas de batterie à recycler, et une gestion des vitesses plus douce pour la chaîne. Cette technologie signée Shimano est une vraie avancée pour les propriétaires de vélo. Vous pourrez rouler au quotidien sans vous prendre la tête.

J’ai dit que le système visait les cyclistes urbains ? Oui, mais ce système est aussi d’une grande polyvalence. Il est en fait compatible avec les axes standards et les composants Di2. On peut donc envisager l’usage de cette technologie de Shimano sur des vélos électriques plus sportifs à l’avenir. En attendant, cette transmission autonome ouvre une nouvelle ère pour les vélos intelligents.

