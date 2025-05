Colibri : l’éco-VAE français qui séduit les cyclistes urbains

Fabriqué en France, performant, élégant et abordable : Radior dévoile le Colibri. C’est un vélo à assistance électrique qui réinvente la mobilité urbaine sans renoncer à l’accessibilité.

Radior lève le voile sur le Colibri, un vélo électrique urbain entièrement fabriqué en France. Entre performance, sobriété et prix inédit, ce VAE compact redéfinit les standards de la mobilité locale. Conçu dans l’Ain, il promet une alternative accessible et durable aux déplacements quotidiens, sans renoncer à l’élégance ni à la fiabilité.

Un vélo électrique urbain made in France à prix inédit !

L’ambition était claire : concevoir un vélo à assistance électrique sans concession, ni sur la qualité, ni sur l’origine, ni sur le prix. C’est désormais chose faite avec le Colibri, présenté lors du salon Vélo In Paris. Radior, jeune marque implantée à Bourg-en-Bresse, affirme son identité industrielle puisqu’elle produit elle-même ses cadres dans l’Ain, une rareté dans le paysage cycliste français.

Avec un tarif de lancement fixé à 2 690 € TTC – et 2 990 € après septembre 2025 –, le Colibri devient le VAE urbain réellement fabriqué en France le plus accessible du marché. Et pour cause : chaque composant clé a été sélectionné pour allier fiabilité, sobriété technologique et coût maîtrisé. Le modèle est certifié Origine France Garantie, un gage rare d’engagement industriel local. “C’est un véritable accomplissement pour toute l’équipe”, confie Christophe Subtil, directeur général. “Produire un vélo en France à ce tarif, avec ce niveau de technicité, c’est du jamais-vu”.

Un concentré de simplicité et d’innovation pour les trajets quotidiens

Pensé pour les usages urbains et périurbains, le Colibri mise sur une expérience de conduite intuitive. Le cadre en acier, à la fois souple et robuste, accueille une motorisation Yamaha PW-S2 de 75Nm, couplée à une transmission continue Enviolo. Ce duo garantit un pédalage fluide, même à l’arrêt, sans à-coups ni complexité d’entretien.

L’autonomie annoncée de 100 kilomètres, grâce à une batterie 36V 500Wh, couvre largement les déplacements du quotidien. Taille unique, position droite, et design épuré : le Colibri vise l’efficacité sans fioritures. Ce point soulève une vraie tendance du marché ! Les consommateurs urbains veulent des produits fiables, élégants, et faciles à prendre en main, loin des VAE trop complexes ou suréquipés. Pour Benjamin Lefevre, directeur commercial, le signal du marché est clair : “Nos revendeurs ont compris le positionnement du Colibri avant même sa présentation. Les premières demandes de précommandes sont arrivées spontanément.”

Une réponse concrète aux enjeux environnementaux et industriels

Le Colibri s’inscrit aussi dans une réflexion plus large sur la durabilité. Radior insiste sur le choix de l’acier. C’est bien moins énergivore que l’aluminium à produire. La marque mise ainsi sur une conception pensée pour durer : cadre garanti à vie, entretien réduit au minimum, pièces robustes.

L’approche industrielle revendiquée par la marque contraste avec une offre souvent dépendante de l’Asie. Ici, pas d’assemblage de composants importés : la fabrication est réellement locale, dans une logique de relocalisation industrielle. Une démarche qui prend tout son sens à l’heure où les enjeux de souveraineté et de transition écologique convergent dans les débats publics. Radior signe ainsi un VAE qui coche toutes les cases d’une mobilité urbaine responsable, pratique et abordable. Un signal fort pour le secteur, et une belle promesse pour les cyclistes français.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

