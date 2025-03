Transformez vos trajets : L’Eidolon, le vélo électrique qui s’adapte à vous !

L’Eidolon, produit de Ponomarets Bikes, ne ressemble à aucun autre vélo électrique sur le marché. Avec un poids plume de 9,9 kg, il s’impose comme l’un des e-bikes les plus légers au monde. Son cadre en carbone monocoque, fabriqué en Allemagne en collaboration avec All Ahead Composites, allie robustesse et esthétique raffinée.

Vélo électrique Eidolon, un design innovant et une légèreté inégalée

L’un des atouts majeurs de ce vélo léger réside dans son moteur Mahle X20, qui s’intègre de manière quasi invisible. Il offre une assistance fluide avec une puissance de 250 W et un couple de 55 Nm. Avec cet attirail, il peut atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Son autonomie annoncée atteint les 100 km, mais ce chiffre pourrait varier selon l’usage.

En plus de ses performances, le vélo électrique Eidolon mise sur une conception épurée et un équilibre parfait entre poids et résistance. Son cadre en carbone monocoque, conçu avec précision, garantit une rigidité optimale. Il conserve en même temps une esthétique aussi minimaliste qu’élégante. L’intégration soignée des composants assure en outre une silhouette homogène, digne des vélos de course haut de gamme.

Une technologie de pointe et une personnalisation extrême

Le vélo électrique Eidolon ne se contente pas d’être léger et performant. Il est également personnalisable. Les cyclistes peuvent par exemple opter pour une transmission SRAM Red AXS, un dérailleur électronique sans fil. Sinon, ils peuvent choisir une transmission Ingrid RD1, un dérailleur mécanique de haute précision. Chaque option garantit des changements de vitesse fluides et adaptés aux exigences des cyclistes les plus pointilleux.

Un autre atout du vélo électrique Eidolon est son système de freinage exclusif. Ponomarets Bikes l’a développé en partenariat avec 612 Parts et VoyagerCo. Il assure une maîtrise parfaite du deux-roues. Les freins à disque haute performance, usinés avec précision en aluminium 7075, procurent une réactivité exceptionnelle et un contrôle sans faille. Ils sont d’ailleurs opérationnels même dans les conditions les plus exigeantes.

Un prix à la hauteur de sa perfection

Conçu comme une œuvre d’art roulante, le vélo électrique Eidolon est fabriqué à la commande et numéroté individuellement. Ce niveau de personnalisation et d’excellence a cependant un prix. Il coûte effectivement 12 600 euros hors taxes et frais de port. Certes, il coûte plutôt cher, mais le prix du vélo est normal au vu de ses différents avantages.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn