Découvrez ce vélo cargo signé Gaya qui combine sécurité et mobilité familiale

“L’Incroyable” est un vélo cargo électrique conçu par la marque Gaya. C’est une excellente option pour les familles qui recherchent confort et sécurité.

Vous en avez assez des embouteillages et des parkings hors de prix ? Gaya a la solution : « L’Incroyable », un vélo cargo électrique qui va révolutionner vos déplacements urbains. Ce modèle se décline en deux versions et procure confort, sécurité ainsi que praticité, le tout avec un design coloré et audacieux. Préparez-vous à redécouvrir le plaisir de rouler en ville.

Gaya présente un vélo cargo qui réinvente le confort !

Le principal atout de « L’Incroyable » réside dans son confort exceptionnel. Pour concevoir ce vélo cargo, Gaya s’est en fait inspirée des systèmes d’amortissement automobile. Il s’équipe d’une double suspension avant et arrière, une première sur un vélo cargo en France. Ce système absorbe d’ailleurs les chocs et les vibrations de manière efficace. On bénéficie ainsi d’une conduite fluide et agréable, même sur des terrains accidentés ou des dos d’âne.

Outre sa suspension innovante, le vélo cargo électrique de Gaya possède un cadre équilibré. Il dispose également de pneus larges et d’un centre de gravité abaissé. Ces éléments optimisent la stabilité et la maniabilité du vélo, même avec des charges lourdes. Disponible en deux longueurs, « Le Court » et « Le Long », il s’adapte à tous vos besoins, que vous voyagiez seul, en duo ou en famille.

Un véhicule électrique qui allie sécurité et praticité

La sécurité est une priorité chez cette marque. C’est pourquoi Gaya a équipé son vélo cargo “L’Incroyable” d’un phare avant puissant et d’un feu stop. Il a même des clignotants avec rappel automatique. De cette manière, vous profiterez d’une visibilité optimale de jour comme de nuit. De plus, Gaya a amélioré son système de géo-sécurisation pour lutter contre le vol. Elle a aussi introduit le badge NFC, un système inspiré des clés de voiture, pour un verrouillage facile et rapide.

Côté praticité, « L’Incroyable » est conçu pour s’adapter à votre quotidien. Compatible avec le système MIK HD, ce vélo cargo signé Gaya permet de fixer rapidement plus de 1 000 accessoires différents. Vous pouvez alors transporter vos enfants, vos courses ou même votre animal de compagnie en toute simplicité. Sa batterie, étanche et ergonomique, offre une autonomie qui atteint 700 Wh en option. Et pour couronner le tout, sa selle et son guidon se règlent sans outils !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn