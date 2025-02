Découvrez le Radior Simurgh, vélo cargo électrique avec boîte auto !

La marque française Radior s’est associée à Botch Cargo Bikes pour créer le vélo cargo électrique Simurgh. Ce biporteur s’adapte aussi bien aux familles qu’aux professionnels. Avec son moteur Valeo et sa boîte automatique, il promet une conduite fluide et une assistance efficace, même avec de lourdes charges.

Le Radior Simurgh, un vélo cargo qui transporte du lourd

Ce vélo cargo électrique se distingue par sa capacité de charge impressionnante. Il peut effectivement supporter jusqu’à 220 kg (vélo inclus). Grâce à son large plateau avant, il s’adapte à différents usages. D’une part, les familles peuvent opter pour une barquette à deux places avec harnais et protection contre la pluie. D’autre part, les professionnels disposent de diverses options comme une caisse de 230 L ou un plateau personnalisable.

En complément, le vélo cargo électrique Simurgh de Radior dispose d’un porte-bagages arrière standard. Il permet d’ajouter encore plus de capacité. Ce design polyvalent fait du Simurgh une alternative crédible aux véhicules motorisés pour les trajets urbains du quotidien. D’autant plus qu’il offre une solution pratique et écoresponsable pour le transport de personnes ou de marchandises.

Un moteur puissant et une boîte automatique pour plus de confort

Sous le capot, le vélo cargo électrique Radior Simurgh embarque le moteur Valeo Cyclee 48 V. Ce dernier offre un couple généreux de 130 Nm pour une assistance efficace, même sur des pentes ou avec une charge maximale. Sa boîte automatique Effigear à 7 rapports simplifie par ailleurs la conduite. De fait, il supprime le besoin de changer de vitesse manuellement.

Pour le vélo cargo électrique Simurgh de Radior, l’autonomie est également au rendez-vous. Et pour cause, il possède une batterie de 630 Wh qui permet jusqu’à 80 km de parcours. Elle est en outre extensible avec une batterie optionnelle supplémentaire. Mais ce n’est pas tout ! Radior ajoute des freins à disque hydrauliques et un cadre en acier garanti à vie. Ce faisant, le fabricant français propose un vélo robuste, fiable et adapté aux exigences des cyclistes urbains.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn