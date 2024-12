Ergonomie et praticité, découvrez le nouveau vélo cargo électrique Car.los V1

Car.los a récemment lancé en Europe son nouveau vélo cargo électrique pliable, le Car.los V1. Ce modèle innovant se distingue par sa compacité et offre des performances adaptées aux besoins des citadins. Il propose deux versions et s’inscrit dans une tendance de plus en plus populaire : l’électrification des modes de transport urbains.

Les atouts du vélo cargo électrique pliable Car.los V1

Le Car.los V1 se caractérise par son cadre en aluminium léger de 34 kg, qui permet de plier le vélo pour faciliter son stockage ou son transport. Lorsqu’on le déplie, ses dimensions atteignent 2 010 x 650 x 1 150 mm. On peut le replier à une taille plus compacte de 1 080 x 440 x 830 mm. Ce système pliable est idéal pour les citadins ayant des espaces de rangement réduits ou ceux qui souhaitent transporter leur deux-roues plus facilement.

Car.los a conçu le vélo cargo électrique pliable V1 pour supporter des charges lourdes. Cela est rendu possible grâce à la capacité de charge de 65 kg avec le panier avant pliable de la version V1 Full. Avec un poids total autorisé de 195 kg, il peut transporter des marchandises tout en maintenant une stabilité optimale. Cette capacité, combinée à son moteur puissant, fait du Car.los V1 un choix idéal pour transporter, par exemple, ses courses en ville.

Performances et caractéristiques techniques du deux-roues

Le vélo cargo électrique pliable Car.los V1 dispose d’un moteur Brose Drive T d’une puissance de 552 W qui offre une conduite fluide. La vitesse maximale se limite à 25 km/h, conforme aux normes des vélos électriques en Europe. L’autonomie reste un point flou, car l’entreprise ne fournit pas d’estimation précise, mais sa batterie de 552 Wh promet des trajets longs et sans souci. De plus, la transmission à variation continue Enviolo N380 cargo assure une expérience de conduite agréable et sans à-coups.

Des freins à disques hydrauliques Magura MT-5 font partie de l’équipement du vélo cargo électrique pliable Car.los V1. Ils garantissent une puissance de freinage optimale, même dans des conditions difficiles. Les pneus Schwalbe Pick-Up, avec un diamètre de 16 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière, assurent une bonne adhérence et une conduite stable. Un autre atout du V1 est son écran couleur TFT de 1,5 pouce. Il fournit des informations sur la vitesse, le niveau de batterie et d’autres paramètres essentiels.

