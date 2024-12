Ce vélo cargo électrique est à 90 % européen, mais il n’est pas donné !

Le coût de production d’un vélo haut de gamme peut rapidement grimper, notamment lorsqu’il repose sur des composants locaux. Muli Bike, une marque allemande, a fait le choix audacieux de produire un vélo cargo électrique à 90 % européen. Ce pari présente des avantages évidents en termes de qualité, mais il se traduit aussi par un prix élevé.

Un moteur et des composants européens, des choix stratégiques

Pour son modèle Muli Motor EU, la marque a opté pour un moteur Bosch fabriqué en Allemagne. Celui-ci remplace le moteur Shimano que les constructeurs utilisent habituellement. Ce moteur de 85 Nm, couplé à une batterie de 545 Wh, offre une bonne puissance au deux-roues. Il optimise aussi l’efficacité de conduite de ce vélo électrique à 90 % européen. Cette décision de privilégier un moteur conçu en Europe s’explique avant tout par des considérations de qualité et de proximité géographique.

Pour une robustesse accrue, Muli Bike a fait le choix de privilégier des composants de marques allemandes pour son vélo cargo. Le cadre du Muli Motor EU est fabriqué en acier recyclé à Cologne. Magura, un leader de l’équipement cycliste, fournit les freins. De plus, la taille compacte du Muli Motor EU le rend plus maniable que de nombreux autres vélos cargo présents sur le marché. Effectivement, il mesure seulement 1,98 m.

Un prix élevé pour un vélo électrique 90 % européen

Cette orientation vers des fournisseurs exclusivement européens n’est pas gratuite. La marque propose le Muli Motor EU à 6 850 euros. Ce prix va bien au-delà de la version standard, qui coûte 4 460 euros. Cette différence au niveau du coût est en grande partie due à l’utilisation de composants européens de qualité. Ces derniers reviennent généralement plus chers qu’on produit en Asie. Si le tarif peut paraître élevé, il reflète l’investissement dans un produit durable et performant.

Ainsi, bien que la production européenne d’un vélo cargo électrique soit synonyme de qualité, elle implique un coût plus élevé pour le consommateur. Le Muli Motor EU, avec ses composants haut de gamme et sa fabrication européenne, se positionne donc comme un produit de niche. Il s’adresse surtout à un public prêt à investir dans un deux-roues électrique durable et haut de gamme.

