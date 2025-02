Mobilité et chargement: Gambade est un vélo électrique made in France qui joue les cargos !

La mobilité urbaine connaît une révolution avec l’arrivée de Gambade, un vélo électrique modulable made in France. Ce deux-roues innovant se transforme aisément en vélo cargo et répond ainsi aux besoins variés des citadins. Cette flexibilité offre une alternative pratique et écologique pour les déplacements quotidiens.

Un vélo électrique made in France à deux usages !

Ce véhicule se distingue par sa capacité à passer d’un vélo urbain classique à un vélo cargo en moins d’une minute. Ce qui rend cette transformation possible, c’est le module avant interchangeable du deux-roues. Il permet de transporter jusqu’à 80 kg de charge, que ce soit des courses, des outils ou même des enfants. Cette modularité offre aux utilisateurs la liberté d’adapter leur vélo en fonction de leurs besoins quotidiens. En bonus, elle ne compromet pas la maniabilité ou l’esthétique du vélo.

Le processus de conversion de ce vélo électrique made in France est simple. Vous devez simplement retirer la fourche avant et la remplacer par le module cargo équipé de sa propre roue. Cette opération ne nécessite que quelques outils basiques et tout le monde peut la réaliser sans difficulté. Effectivement, vous n’avez pas besoin de compétences mécaniques particulières. Ainsi, Gambade combine praticité et innovation pour faciliter la vie des urbains actifs.

Gambade et son design français qui allie qualité et durabilité

Conçu et fabriqué à Avignon, ce vélo électrique made in France met en avant le savoir-faire français en matière de cycles. Le cadre est réalisé en acier chromoly, célèbre pour sa robustesse et sa légèreté. Il garantit donc une longévité accrue du vélo. Les composants assurent en outre une sécurité optimale et un confort de conduite exceptionnel. Je parle bien sûr des éléments tels que les freins hydrauliques Shimano MT420 et les pneus anti-crevaison Schwalbe Big Ben Plus.

Disponible en versions électrique et mécanique, le vélo made in France Gambade s’adapte aux préférences de chacun. La version électrique s’équipe, par ailleurs, d’une assistance performante. Elle se révèle donc idéale pour affronter les dénivelés urbains sans effort. Cette polyvalence fait de Gambade le compagnon idéal pour tous les trajets, qu’ils soient professionnels ou personnels.

