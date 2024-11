Shimano révolutionne les changements de vitesses grâce à l’IA

La marque de vélo Shimano vient d’annoncer le développement du Q’Auto. C’est un système de changement de vitesses automatique qui fonctionne avec une intelligence artificielle. Ce dispositif offre une assistance intelligente et intuitive sans l’aide d’une batterie. Voici comment cette technologie pourrait changer la donne pour les cyclistes.

Quand le changement de vitesses s’allie à l’intelligence artificielle

Le Q’Auto se distingue par l’intégration d’une IA capable de réguler les rapports de transmissions en fonction de divers facteurs. Il est différent des systèmes électriques actuels comme le Shimano Di2. Ces derniers s’adressent aux vélos à assistance électrique. Le Q’Auto, lui, fonctionne sans batterie externe.

Une puce intégrée dans le moyeu ajuste les rapports en temps réel. Elle tient compte de la cadence de pédalage, de la vitesse et même de l’inclinaison du terrain. Cela permet au cycliste de profiter d’un pédalage fluide et intuitif. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, plus besoin de se soucier du timing pour le changement de vitesses.

En outre, la marque a effectué des tests auprès de quelques utilisateurs privilégiés. Les études ont révélé une expérience particulièrement agréable. C’est notamment le cas lors des montées où la transition entre les rapports est encore plus cruciale.

Shimano face à un marché en constante mutation

Le lancement du Q’Auto représente une réponse de Shimano à l’évolution continue du marché du vélo. En fait, la firme japonaise avait du mal à s’imposer dans le secteur. Des acteurs comme Bosch dominent la demande de vélos à assistance électrique (VAE).

Ceci dit, Shimano possède un solide savoir-faire dans les composants de vélos traditionnels, avec une part de marché de 70 %. Son système de changement de vitesses alimenté par une intelligence artificielle pourrait ainsi séduire une nouvelle clientèle. Il attirera en particulier ceux qui cherchent à bénéficier d’une technologie moderne sans se tourner vers un vélo électrique. Le nouveau système de Shimano offre une alternative légère et simple à utiliser. De plus, il reste fidèle aux sensations du vélo traditionnel.

Le constructeur prévoit de le commercialiser à un prix d’environ 1300 euros. Avec un coût aussi abordable, cette technologie a tout pour attirer un large public. Les cyclistes qui veulent une expérience de conduite plus facile sans les contraintes des VAE en feront partie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.