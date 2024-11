Ce kit magique transforme votre vieux vélo en électrique en 5 minutes !

Les deux-roues électriques gagnent en popularité, mais leur prix reste encore un frein pour beaucoup. C’est là qu’intervient Spiny, un kit de retrofit conçu qui transforme un vélo en électrique en quelques minutes. Ce gadget propose une alternative économique et écologique aux modèles traditionnels, tout en conservant leur charme.

Spiny, un kit facile à installer pour électrifier votre vélo

L’un des grands atouts de ce kit d’électrification est sa simplicité d’installation. En seulement cinq minutes, il transforme un vélo classique en un modèle électrique. Ce processus est simple et ne nécessite aucune compétence particulière en mécanique. Le kit s’installe facilement grâce à un support qui se fixe sur le tube de la selle du vélo. Petit bonus : il est amovible, ce qui permet de retrouver son vélo d’origine en un rien de temps.

Par ailleurs, ce système à moteur à friction entre en contact avec le pneu arrière. Ceci rend le kit pour vélo Spiny compatible avec la plupart des deux-roues. Il s’adapte même à ceux dotés de garde-boue ou de porte-bagages. Ce gadget constitue ainsi une solution universelle. Il s’avère également pratique pour tous ceux qui souhaitent électrifier leur vieux biclou sans contrainte.

Performance et autonomie au rendez-vous avec le Spiny

Le kit Spiny fait bien plus que simplifier la conversion d’un vélo traditionnel en électrique. Il offre aussi de bonnes performances. Il s’équipe d’un moteur à friction de 250 W et d’une batterie lithium-ion de 10 Ah. Avec ces éléments, il permet de rouler jusqu’à 50 km avec une seule charge. Pour ajuster l’assistance, vous choisissez simplement parmi cinq niveaux différents. Vous pouvez le faire via une commande sans fil ou une application mobile dédiée.

En outre, le temps de recharge de cet accessoire pour vélo est relativement rapide. Environ quatre heures suffisent pour recharger complètement la batterie. En ce qui concerne le prix, le kit pour vélo Spiny se vend à 499,99 euros. Il figure parmi les moins chers du marché et se révèle comme une option attractive comparée aux modèles classiques. D’autant plus qu’il vous permet de profiter des avantages des deux-roues électriques sans vous ruiner.

