Vous allez adorer ce vélo électrique Decathlon qui change tout pour l’aventure

Decathlon lance son tout premier vélo électrique d’aventure, et les passionnés sont déjà conquis. Grâce à un prix attractif et des performances impressionnantes, ce modèle s’annonce incontournable pour les amateurs de cyclisme.

Un vélo électrique qui vous emmène partout

Après des mois d’attente, Decathlon a enfin dévoilé le Van Rysel E-GRVL AF HD. Ce vélo n’est pas seulement un moyen de transport. C’est une invitation à explorer des sentiers et des routes autrefois hors de portée. Avec un design robuste et des fonctionnalités de pointe, ce vélo promet des aventures inoubliables.

Le premier vélo électrique d’aventure Decathlon arrive et voici les premières infos

👉 https://t.co/x3zLtUZHR7 pic.twitter.com/Hdp3E7XZHY — Frandroid (@Frandroid) January 26, 2024

Son moteur Mahle X35, intégré discrètement dans la roue arrière, délivre 40 Nm de couple. D’ailleurs, vous pouvez choisir parmi trois niveaux d’assistance électrique. Une batterie de 250 Wh, bien cachée dans le cadre, offre jusqu’à 100 km d’autonomie. Pour ceux qui veulent plus, une extension de 208 Wh permet d’atteindre 180 km.

Un prix accessible qui change tout

Ce vélo d’aventure séduit aussi par son prix ultra compétitif. Decathlon a souhaité rendre l’exploration accessible à tous les passionnés. Plus besoin de dépenser une fortune pour vivre des sensations fortes. Ce vélo combine haute performance et accessibilité, un atout que beaucoup attendaient avec impatience.

Le Van Rysel E-GRVL AF HD est proposé en six tailles différentes en allant du XS au XXL. Avec un poids entre 14,3 kg et 15 kg, ce vélo léger et polyvalent offre une maniabilité remarquable. Vous pouvez ainsi affronter les terrains accidentés sans effort.

Une technologie au service des cyclistes

Ce modèle ne se contente pas de sa compétitivité. Il intègre aussi des technologies avancées pour une expérience utilisateur améliorée. Sa construction utilise des composants de qualité qui garantissent fiabilité et durabilité. La suspension et les détails minutieux permettent de traverser les chemins les plus accidentés sans souci.

Le premier vélo électrique d’aventure Decathlon est là : du lourd à un prix très attractif

👉 https://t.co/Su3YH0u47h pic.twitter.com/TNcfgokrki — Frandroid (@Frandroid) February 1, 2024

De plus, ce vélo est entièrement connecté. Il peut se synchroniser avec l’application Mahle MySmartBike. Cela lui permet de gérer ainsi les niveaux d’assistance de manière intuitive. Vous pouvez également utiliser Decathlon Connect pour analyser vos trajets. Comme il est compatible avec divers capteurs sportifs, vous pouvez le relier facilement à vos équipements préférés.

Une aventure à portée de main avec Decathlon

Le Van Rysel E-GRVL AF HD représente bien plus qu’une innovation. C’est une promesse de liberté pour tous les cyclistes. Grâce à ce vélo, les aventures que vous n’imaginiez même pas deviennent accessibles. Le cyclisme d’aventure n’a jamais été aussi excitant.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.