Ce vélo électrique intègre une batterie invisible qui lui offre une grande autonomie

Le Biomega Ber, tout nouveau vélo électrique danois, fait sensation grâce à son design épuré et à ses innovations pratiques. Il est conçu pour les citadins qui privilégient une alternative au transport automobile. Ce vélo électrique propose une expérience de conduite agréable ainsi qu’une grande autonomie.

Le Biomega Ber, un combo de design et de fonctionnalité

Ce qui distingue le Biomega Ber, c’est sa batterie intégrée de 36 V et d’une capacité de 250 Wh, subtilement dissimulée dans le cadre. Cette approche permet d’éviter l’encombrement visuel qu’on associe généralement aux vélos électriques. Son design minimaliste s’inspire de la philosophie scandinave et utilise des tubes en aluminium uniformes. Ces aspects offrent à ce vélo électrique à grande autonomie une silhouette moderne et élégante.

En plus de son apparence soignée, ce vélo scandinave se munit de lumières LED intégrées à l’avant et à l’arrière. Elles lui garantissent une visibilité accrue lors des trajets nocturnes. La fonctionnalité se poursuit avec un port de charge pratique qui permet d’utiliser un smartphone comme GPS. Ce détail facilite la vie des utilisateurs urbains.

Un vélo électrique agile avec une grande autonomie

Pesant seulement 15 kg, le Biomega Ber est l’un des modèles de vélos les plus légers de sa catégorie. Son poids plume, combiné à une courroie en fibre de carbone, remplace la chaîne traditionnelle. Cela lui offre un fonctionnement silencieux. En bonus, ce vélo électrique doté d’une autonomie impressionnante nécessite peu d’entretien.

Grâce à un moteur de 250 W, le vélo atteint une vitesse de pointe de 25 km/h. Par conséquent, il répond parfaitement aux normes en vigueur sur le territoire européen. De plus, sa batterie lui offre une autonomie qui va au-delà de 100 km. Presque invisible, elle sert bien plus qu’à optimiser le côté esthétique. Elle réduit également les risques de vol.

Ce vélo électrique à grande autonomie vous intéresse-t-il ? Bonne nouvelle : le Biomega Ber bénéficiera d’un prix de lancement attractif de 2 000 euros. Avec ce tarif abordable, il est destiné à séduire de nombreux cyclistes en quête d’un moyen de transport pratique et stylé. Les précommandes sont déjà ouvertes et les livraisons s’effectueront dès l’été 2025.

