Ce nouveau VTT électrique va révolutionner vos sorties en montagne !

Thok, un constructeur italien, dévoile son nouveau modèle de VTT électrique, le TP4. Le fabricant a conçu ce VTT tout suspendu pour les amateurs de sensations fortes. Il se décline en deux versions : le TP4-R et le TP4-LTD. Chacune promet des performances à couper le souffle, grâce à une motorisation et une autonomie impressionnantes.

Un nouveau VTT électrique Thok avec un moteur Bosch

Au cœur du Thok TP4 se trouve le moteur Bosch Performance Line CX. Avec un couple de 85 Nm, ce moteur intégré au pédalier garantit une assistance fluide et réactive. Cela vaut même dans les montées les plus abruptes. Il s’accompagne d’un écran couleur Bosch Purion de 1,6 pouce et offre une interface intuitive pour suivre vos performances.

Ce qui rend le nouveau VTT électrique TP4 de Thok encore plus attrayant, c’est sa batterie Powertube de 800 Wh. Elle se montre idéale pour les longues excursions. Ceux qui souhaitent repousser encore plus leurs limites ont la possibilité d’ajouter une batterie de 250 Wh. Avec une capacité totale dépassant 1 kWh, les vététistes peuvent envisager de conquérir des terrains plus exigeants sans se soucier de la recharge.

Des différences notables entre les nouveaux modèles

Les deux versions du nouveau VTT électrique de Thok partagent la même base. Cela dit, elles se distinguent par leurs équipements. Le TP4-LTD, plus haut de gamme, bénéficie de suspensions Ohlins qui garantissent confort et réactivité. Les composants SRAM renforcent également sa qualité et sa précision. Quant au TP4-R, il utilise des éléments Shimano et est accessible à un plus large public. Malgré tout, ce nouveau VTT électrique signé Thok reste performant.

Cette diversité permet aux cyclistes de choisir un modèle qui correspond à leurs attentes et à leur budget. La marque propose le TP4-R à 6 990 euros. De son côté, avec ses caractéristiques haut de gamme, le TP4-LTD est disponible à 9 990 euros. Ainsi, quelle que soit la version choisie, le nouveau VTT électrique Thok TP4 transforme chaque sortie en une expérience inoubliable.

