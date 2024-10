Découvrez le prototype de VTT électrique qui va changer la donne : sans chaîne et ultra-performant !

L’innovation repousse continuellement les limites dans le monde des vélos tout-terrain. Parmi les nouveautés, on compte le VTT électrique Altitude 2×2 des Ateliers HeritageBike. Avec ce vélo, les amateurs de sensations fortes pourraient bien découvrir un engin à couper le souffle.

Une technologie sans chaîne qui a tout pour vous séduire

La première chose qui impressionne quand on découvre le VTT électrique Altitude 2×2 est l’absence totale de chaîne et de dérailleur. À la place, ce vélo dispose d’une transmission électronique entièrement nouvelle. En outre, les Ateliers HeritageBike ont misé sur une avancée majeure : deux moteurs électroniques situés dans chacune des roues. Cette conception unique offre une propulsion bimoteur et permet une répartition optimale de la puissance entre les roues avant et arrière.

Le cadre en carbone de ce deux-roues lui offre une grande légèreté. Ses freins Magura MT7 Pro optimisent la sécurité et son système à double amortissement garantit un confort exceptionnel. Il possède également des roues Mavic de haute qualité avec des pneus Schwalbe qui offrent une excellente expérience de conduite.

Côté performance, l’Altitude 2×2 s’annonce comme un véritable monstre. La puissance peut atteindre, en pic, jusqu’à 1125 W. D’autre part, il est capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h en l’espace de 9 secondes. Ce vélo électrique tout-terrain peut aussi affronter des dénivelés qui vont jusqu’à 24 %.

Quid du prix du VTT électrique Altitude 2×2 des Ateliers HeritageBike ?

Le prix reste effectivement un élément crucial pour beaucoup de potentiels acheteurs. Pour l’instant, étant un prototype, l’Altitude 2×2 n’a pas encore de tarif officiellement communiqué. Cela dit, nous savons que le vélo Altitude avec un seul moteur se vend au prix de 13 000 euros. Nous pouvons donc penser que ce nouveau modèle coûtera plus cher que son prédécesseur.

Au vu du coût d’achat potentiel, beaucoup de cyclistes pourraient hésiter à acquérir le VTT électrique Altitude 2×2. Pourtant, compte tenu de ses performances et de ses spécificités, le rapport qualité/prix semble raisonnable. La question qui se pose est : le marché est-il prêt à accueillir cette innovation pleine d’ambitions ?

