Lexus TZ 2027 : le SUV électrique familial à 3 rangées qui surpasse Tesla sur ces deux points

Le segment des grands SUV électriques familiaux accueille un nouvel acteur de poids. Le Lexus TZ 2027 débarque avec une promesse claire : offrir trois vraies rangées de sièges sans sacrifier le confort, et surpasser Tesla sur deux aspects bien précis.

Habitabilité modulable et silence de fonctionnement sont les fers de lance de ce modèle. Les ingénieurs japonais ont visiblement passé des heures à peaufiner l’insonorisation et l’espace à bord. Reste à savoir si l’autonomie suivra. Premières impressions sur ce concurrent très sérieux du Model Y.

Pourquoi le Lexus TZ comble-t-il un vide immense laissé par Tesla ?

Tesla ne propose actuellement aucun véritable SUV électrique à trois rangées pour les familles nombreuses américaines. En effet, le Model X et sa configuration sept places ne sont plus commercialisés, abandonnant ce créneau porteur. Par conséquent, Lexus saisit cette opportunité en dévoilant le tout nouveau TZ 2027, un véhicule pensé pour six passagers adultes.

Ce modèle repose sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques avec un plancher intégralement plat. Ainsi, la troisième rangée offre un espace généreux pour la tête et les jambes, loin des strapontins symboliques que l’on trouve chez nombre de concurrents.

Ensuite, Lexus déploie à bord son approche « Driving Lounge » afin de transformer l’habitacle en véritable salon roulant. En effet, un toit panoramique court sur les trois rangées, baignant l’ensemble d’une lumière naturelle apaisante. Par ailleurs, des fauteuils capitaine ventilés avec ottomans électriques équipent la deuxième rangée.

La banquette arrière adopte un coussin moelleux rappelant un canapé domestique. Enfin, les garnitures en bambou forgé issues de l’île japonaise de Shikoku remplacent avantageusement les plastiques sans âme. Cette signature durable contraste radicalement avec les finitions que Tesla livre encore dans ses modèles les plus onéreux.

Quelles fiches techniques animent ce premier grand SUV électrique de Lexus ?

Voici les principales spécifications et autonomie de la Lexus TZ 2027 dévoilées par le constructeur :

Jusqu’à 420 ch en transmission intégrale à deux moteurs

Capacité de remorquage de 3 500 lb

Volume de chargement de 13,8 pieds cubes avec tous les sièges relevés

Autonomie visée de 300 miles EPA grâce à une batterie de 96 kWh

Accélération de 0 à 60 mph en 5,1 secondes

Coefficient de traînée de 0,27 et direction aux roues arrière

Fauteuils capitaines ventilés et sièges arrière escamotables automatiquement

Changements de vitesse et sonorités moteur diffusés via un système audio à 21 haut-parleurs

Navigation plein écran intégrée au combiné d’instrumentation

intégrée au combiné d’instrumentation Parfum d’ambiance diffusé dans l’habitacle et éclairage d’ambiance japonais

Pourquoi Tesla s’obstine-t-il à ignorer les familles nombreuses américaines ?

Paradoxalement, Tesla reste totalement absent de ce segment pourtant dynamique. Certes, le promettait une nouvelle génération de véhicules familiaux, mais cette promesse ne s’est jamais matérialisée. De plus, le constructeur livre encore des habitacles aux finitions plastiques, même à prix fort.

En conséquence, la marque se prive d’une clientèle désireuse d’unifier luxe, espace et motorisation électrique. Pendant ce temps, l’écosystème concurrentiel s’étoffe rapidement. Le Kia EV9, par exemple, connaît un succès notable en peuplant une niche que Tesla persiste à bouder, laissant le champ libre à des outsiders déterminés.

Un SUV Cybertruck peut-il encore sauver la stratégie familiale de la marque ?

Toutefois, un prototype de SUV Cybertruck a été aperçu dans le studio de design de Tesla, suggérant un revirement futur. Ce modèle reprendrait la forme anguleuse et nerveuse du pick-up, mais avec une cabine allongée occupant l’espace de la benne. Cependant, le Cybertruck actuel peine à convaincre en tant que camion, ce qui fragilise l’hypothèse d’un triomphe commercial de sa déclinaison familiale. De surcroît, la concurrence s’accumule face à un éventuel lancement. Ainsi, il reste incertain qu’un abonnement au FSD suffise à transformer ce projet en succès retentissant.

Face à la Lucid Gravity et au Volvo EX90, Lexus peut-il imposer son TZ ?

Pour conclure, le Lexus TZ devra affronter une concurrence redoutable à son arrivée en concessions fin 2026. Le Lucid Gravity, le Cadillac Vistiq ou encore le Volvo EX90 rivalisent d’innovations et de raffinement. Par ailleurs, la vitesse de recharge et l’autonomie du japonais restent inférieures à celles du Lucid Gravity. Dès lors, le positionnement tarifaire déterminera largement sa popularité sur ce marché disputé. Enfin, en attendant l’hypothétique réaction de Tesla, Lexus démontre qu’un SUV électrique trois rangées peut rimer avec luxe durable, espace adulte et personnalité nippone.

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