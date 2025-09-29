Dreame dévoile un SUV électrique clone de la Rolls-Royce Cullinan

Ils nous ont habitués aux aspirateurs et aux sèche-cheveux, mais visiblement, Dreame Technology vise plus haut dans le domaine des SUV électriques. Le fabricant chinois, star de l’écosystème Xiaomi, vient de dévoiler un SUV électrique qui ne manque pas d’air… ni d’inspiration.

Son nouveau concept, présenté sous la marque Starry Automotive, arbure en effet un design qui ressemble à s’y méprendre à celui d’une Rolls-Royce Cullinan. De l’aspirateur au SUV ultra-luxe, l’ascension est aussi audacieuse que surprenante !

Dreame launches teaser for new SUV



Last month, China's consumer-electronics firm Dreame surprised with plans for a spectacular 4-door EREV supercar. It looked a little bit like a Bugatti, but that's okay.



Today, Dreame released a teaser video for a second model, a big luxury… pic.twitter.com/ifuSyrAHv3 — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) September 24, 2025

Dreame Technology : L’aspirateur qui rêvait de devenir Rolls-Royce

Le 25 septembre 2025, Dreame Technology, habituée à concurrencer Dyson sur le marché des aspirateurs, se tourne vers la construction de SUV électriques. La marque, fondée par Yu Hao et membre de l’écosystème Xiaomi, a dévoilé un concept.

Il s’agit d’une nouvelle division automobile Starry Automotive. Avec sa carrure imposante et son design qui n’est pas sans rappeler le Rolls-Royce Cullinan, ce véhicule annonce l’arrivée d’un nouveau prétendant. Pourtant, le marché du luxe automobile est très fermé. Le lancement commercial est prévu pour 2027.

Dreame SUV "Rolls-Royce Cullinan" – new photos



Dreame is a new Chinese car brand. Earlier this month, Dreame released photos of a spectacular super car. The Dreame SUV is the brand's second car. It is an enormous SUV that looks way too much like a Rolls-Royce Cullinan. It… pic.twitter.com/xa4jBBR0MR — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) September 27, 2025

Une ascension météorique de l’aspirateur au SUV

L’annonce de ce concept SUV marque une accélération fulgurante dans la stratégie automobile de Dreame. En effet, la marque a d’abord bâti sa réputation sur les sèche-cheveux et robots ménagers. Puis, la société avait officialisé son entrée dans l’automobile fin août.

Ils ont alors créer deux marques distinctes. C’est Dreame Automotive pour les hypercars, et Starry Automotive dédiée aux SUV haut de gamme. En présentant deux concepts en moins d’un mois Dreame affiche clairement ses ambitions sur deux segments premium.

Un design qui mise sur le prestige européen

Le concept SUV électrique de Dreame mise résolument sur les codes du luxe automobile.Ce modèle aura des caractéristiques habituellement réservées aux grands constructeurs européens.

Surnommé « D9 » par certains médias chinois, reprenant le nom d’un de ses aspirateurs, le véhicule se positionne comme un flagship au design volontairement prestigieux. Il poursuit une tendance observée chez d’autres constructeurs chinois comme Hongqi ou Landwind.

Une promesse technologique audacieuse

Sous son capot apparenté à une Rolls, Dreame promet une technologie de pointe. Le SUV utilisera une batterie de 100 kWh selon l’architecture CTP 4.0. Il a une option prolongateur d’autonomie. La transmission intégrale sera assurée par quatre moteurs indépendants.

Tandis qu’une direction arrière de 24 degrés devrait permettre un rayon de braquage inférieur à cinq mètres. Le châssis bénéficiera d’une suspension active connectée à des caméras, radars et LiDAR.

Une stratégie mondiale qui passe par l’Europe

Enfin, Dreame prévoit de produire son SUV électrique près de l’usine Tesla de Berlin. Elle est en partenariat avec BNP Paribas, pour soutenir ses ventes européennes. Cette implantation en Allemagne pourrait lui apporter une précieuse crédibilité sur les marchés occidentaux.

L’habitacle, long de 3,7 mètres avec des sièges arrière individuels inclinables et un coude-pied de 1,2 mètre, est conçu spécifiquement pour une utilisation avec chauffeur. Alors que les performances et le prix restent à confirmer, une question persiste : les constructeurs chinois continueront-ils à s’inspirer des designs européens ou sauront-ils développer une identité propre ? Dreame, en tout cas, n’a pas fini de faire parler d’elle.

