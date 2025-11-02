Lexus LS Van Concept : voici le minibus de luxe ultime pour télétravailleurs nomades

Et si votre bureau n’était plus un open-space, mais un van luxueux au milieu des paysages ? Lexus relève le défi avec son LS Van Concept, bien plus qu’un simple véhicule.

Pensé pour les nomades modernes, ce minibus allie espace généreux, confort haut de gamme et modularité ingénieuse. Préparez-vous à travailler depuis les plus beaux décors, sans jamais renoncer au luxe. Le télétravail n’a jamais été aussi aventureux !

Lexus réinvente le LS : adieu la berline, bonjour le van et le robot-taxi !

C’est une page de l’histoire automobile qui se tourne : Lexus annonce la retraite de sa berline LS après 2026, clôturant plus de trois décennies de fidélité et de raffinement. Mais loin de disparaître, le prestigieux monogramme s’apprête à vivre une métamorphose spectaculaire. Le constructeur japonais a dévoilé au salon de Tokyo une série de concepts aussi surprenants qu’audacieux, comprenant un van à six roues, un robot-taxi à trois roues, un catamaran et un coupé plus conventionnel. De quoi donner un nouveau souffle à l’esprit LS.

Le LS Van, une palace nomade

Le LS Van Concept pousse l’idée du véhicule utilitaire dans une dimension inédite, transformant le sigle LS en « Large Space ». Avec ses six roues et son empattement généreux, il offre un habitat mobile capable d’accueillir quatre à six voyageurs en quête d’évasion. Les sièges avant pivotables créent un véritable salon lors des haltes, tandis que les grandes fenêtres et les puits de lumière invitent le paysage à l’intérieur. La nuit, les banquettes se transforment en couchage confortable. Au poste de conduite, un écran courbe et un volton style yoke rappellent que le luxe reste au cœur du voyage.

Le LS Micro, un cocon urbain

À l’opposé, le LS Micro Concept se présente comme un véhicule monoplace ultra-compact, dédié à la mobilité en milieu urbain. Équipé de trois roues et conçu pour la conduite autonome, il évoque une bulle privée où l’on peut s’isoler de l’agitation citadine. Son habitacle aux vitres teintées translucides assure l’intimité, tandis que son aménagement intérieur s’inspire du confort des sièges de classe affaires. Bien que purement conceptuel, il incarne une vision minimaliste et high-tech du déplacement individuel.

Une stratégie de réinvention

Aucun de ces prototypes n’est pour l’instant destiné à la production. Il s’agit avant tout de célébrer l’héritage du nom LS et d’explorer des pistes d’innovation, entre luxe, modularité et mobilité durable. Le van réinterprète l’art du voyage, le micro-concept incarne l’évasion solitaire, et le catamaran – bien que moins détaillé – étend même l’expérience LS sur les flots. Lexus mise sur la diversification pour écrire le prochain chapitre de sa légende.

L’esprit LS, entre tradition et futur

Si la berline s’efface, l’âme du LS, elle, ne meurt pas. Elle se réinvente à travers des concepts qui mêlent audace esthétique et vision prospective. Le public et les experts ont salué cette démarche, y voyant un moyen de perpétuer l’excellence de la marque. Reste à savoir si l’un de ces rêves automobiles prendra un jour la route. Une chose est sûre : Lexus n’a pas dit son dernier mot.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn