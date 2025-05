La nouvelle Lexus ES arrive en Europe et elle ne sera pas uniquement en version électrique

La nouvelle Lexus ES débarque en Europe et s’apprête à bouleverser le segment des berlines premium !

La huitième génération de la célèbre routière est en route pour l’Europe. Avec cette nouvelle venue, la Lexus ES change de dimensions. Elle adopte aussi une double stratégie, histoire de séduire les profils d’automobilistes exigeants. Attendez-vous à une avalanche de technologies inédites, plus de raffinement et des performances épatantes.

Une berline repensée, plus séduisante et technologique

Lexus a revu ce modèle de fond en comble. La nouvelle Lexus ES 2026 se distingue premièrement par des lignes modernisées. Elle est plus longue (5,14 m), plus large, plus haute et se dote d’une allure résolument fastback. D’une part, la traditionnelle calandre “spindle” laisse place à une signature avant plus sobre avec des optiques LED dessinant un double “L”. D’autre part, un bandeau lumineux traverse l’arrière pour renforcer la sensation de largeur et de modernité.

À bord de la nouvelle Lexus ES, tout invite au haut de gamme. On y retrouve une planche de bord “Tazuna” qui vise à limiter les mouvements du conducteur. À cela s’ajoute un écran tactile 14 pouces pour le multimédia ainsi qu’une instrumentation digitale 12,3 pouces. En bonus, une ambiance à la fois techno et zen grâce à l’éclairage adaptatif et au raffinement des matériaux.

L’expérience utilisateur monte par ailleurs d’un cran grâce à LexusConnect. C’est un nouveau système multimédia connecté dont s’équipe la nouvelle Lexus ES. Attendez-vous à des cartes en temps réel, de meilleures commandes vocales ainsi qu’une mise à jour en OTA.

La sécurité n’est pas en reste, bien entendu. La nouvelle Lexus ES reçoit les dernières assistances intelligentes comme l’alerte angle mort et le régulateur adaptatif avec lecture de la route. Citons également la détection avancée de piétons ou cyclistes, sans oublier le tout nouveau “Driver Monitor” qui surveille la vigilance du conducteur.

La nouvelle Lexus ES se décline dans deux versions !

La gamme de 2026 aligne en outre deux versions hybrides et deux électriques. Pour l’hybride, nous avons l’ES 300h (201 CV, 2.5 L, FWD/AWD, destinée à l’Ouest européen). Avec cette berline, c’est efficience et douceur garanties. On a aussi la nouvelle Lexus ES 350h (247 CV, 2.5 L, FWD/AWD, pour l’Europe de l’Est) qui joue la carte de la puissance accrue. Ils ont redéveloppé les batteries et la transmission pour fournir réactivité et silence de fonctionnement, dans la lignée du “Lexus Driving Signature”.

Côté électrification totale, la marque frappe fort avec l’ES 350e (224 CV, 77 kWh, traction avant, 530 km WLTP). Le deuxième modèle est l’ES 500e (343 CV, 75 kWh, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,7 sec). Ces deux nouvelles Lexus ES innovent avec une architecture “eAxle” compacte, batteries sous plancher et recharge rapide. Elles atteignent 80 % en 30 minutes environ. Lexus a entièrement repensé les assistances de conduite et la gestion énergétique pour une sécurité, une autonomie et un plaisir accrus.

