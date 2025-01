Lexus dévoile sa première voiture électrique : Le futur est arrivé !

Lexus a confirmé en 2019 le lancement de sa première voiture électrique. Ce modèle marque un tournant dans l’histoire de la marque, avec l’introduction d’un crossover entièrement électrifié. Ce véhicule se base sur le Lexus UX, un modèle déjà populaire dans la gamme. Je vous donne les détails dans les lignes qui suivent.

La première voiture électrique de Lexus, le Lexus UX électrifié

Le premier véhicule entièrement électrique du constructeur sera une version électrifiée du crossover Lexus UX. Ce modèle compact est doté d’une carrosserie surélevée. Il répondra aux besoins des conducteurs recherchant un moyen de transport écologique et pratique en ville. Une batterie offrant une autonomie de 300 à 600 km l’alimente, selon la capacité que choisit l’utilisateur. On retrouve des versions à 50 kWh et 100 kWh de stockage.

La première voiture électrique de Lexus se distingue par l’utilisation de la plateforme e-TNGA, qu’a développée Toyota. Cette architecture s’adapte spécifiquement aux véhicules électriques (VE), dont le nouveau SUV électrique de la marque japonaise. Elle permet une flexibilité en termes de puissance et de performances. Le Lexus UX électrifié bénéficie de moteurs pouvant délivrer entre 80 et 150 kW. Cela offre une conduite dynamique et réactive, qu’il s’agisse d’un moteur avant, arrière ou intégral.

L’architecture e-TNGA, une révolution pour la marque

La plateforme e-TNGA est au cœur de la stratégie des deux marques pour leurs VE. Cela s’applique notamment à cette première voiture électrique de Lexus. On retrouve déjà cette architecture dans des modèles comme le Toyota C-HR électrique en Chine. Elle permet à la marque de proposer des véhicules offrant des performances optimisées et une autonomie élevée. Avec la possibilité d’ajuster les moteurs et la capacité des batteries, cette plateforme promet de révolutionner l’expérience de conduite des VE de luxe.

À terme, Lexus prévoit de lancer jusqu’à 10 modèles entièrement électriques, dont sa première voiture électrique, d’ici 2025. La marque envisage aussi de sortir des variantes hybrides rechargeables et auto-rechargeables sur tous ses véhicules. La plateforme e-TNGA servira de base pour plusieurs de ces modèles. Ceci ouvre la voie à une gamme diversifiée de véhicules écologiques, adaptés aux besoins des conducteurs modernes.

