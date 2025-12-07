Lexus présente le LFA Concept, une supercar 100% électrique pour 2026

Un rugissement électrique va remplacer le légendaire V10 ! Lexus lève le voile sur le LFA Concept, une supercar 100 % électrique dont le lancement est prévu pour 2026.

L’héritière du mythe promet de marier la folie des grandeurs de l’originale à une puissance silencieuse et instantanée. Préparez-vous : la nouvelle garde des bolides électriques vient de trouver son nouveau porte-étendard, et il a l’audace de s’appeler LFA. L’avenir de la performance a un nom, et il est japonais.

Dans un événement mondial dédié aux émotions fortes, Toyota a présenté ses nouvelles armes de performance. Ce sont les GR GT et GR GT3. Mais la véritable surprise est venue de sa division de luxe. Il s’agit de Lexus a dévoilé le LFA Concept, une renaissance électrisante de son icône mythique. Le message est clair : le nom légendaire LFA est de retour, mais cette fois, il sera 100% électrique. Cette annonce marque un virage audacieux, promettant de transposer l’âme frémissante de la supercar dans l’ère du silence et de l’immédiateté.

Une promesse de pureté malgré la transition électrique

Si Lexus reste discret sur les détails techniques, une chose est certaine : le concept repose sur une architecture électrique à batterie. Développé en parallèle des bolides Gazoo Racing, il s’engage à conserver les attributs clés de ses cousins thermiques. L’objectif affiché ? Un centre de gravité bas, une légèreté alliée à une rigidité élevée et une aérodynamique performante. Un vrai défi, car il s’agit de capturer l’essence et le plaisir de conduite des moteurs V8 rugissants dans le monde de l’électrification.

Une philosophie centrée sur le conducteur et le geste pur

La LFA Concept n’est pas qu’une simple démonstration stylistique. Elle a été conçue autour d’un châssis en aluminium léger et rigide, et chaque ligne de sa carrosserie vise à optimiser l’aérodynamisme et les performances. Lexus insiste sur l’unité entre le pilote et la machine, avec un poste de pilotage spécifiquement affiné pour cette mission. Comme son illustre aînée, elle restera une affaire à deux places, une promesse de sensations concentrées et intenses pour le seul plaisir de celui qui tient le volant.

Des dimensions généreuses pour une présence imposante

Le concept donne un premier aperçu de l’enveloppe de la future prodige. Avec des dimensions de 4,69 m de long, 2,04 m de large et seulement 1,195 m de haut, elle se pose en prédateur plus large, plus long et plus affûté que l’ancienne LFA. Son empattement allongé de 12 cm laisse présager une stabilité accrue. Cette carrosserie « costaude » laisse présager une présence routière massive et une plateforme capable d’accueillir de gros chiffres de performances. Le suspense sur sa motorisation et ses temps d’accélération reste entier.

Le début d’une nouvelle ère pour la performance Lexus

Avec ce concept, Lexus lance un pavé dans la mare des supercars électriques. Il ne s’agit pas seulement de remplacer un moteur par des batteries, mais de réinterpréter l’ADN d’une légende pour une nouvelle génération. En associant le nom sacré de la LFA à la technologie zéro émission, le constructeur japonais montre ses ambitions pour définir le futur du luxe et de la performance. La course est lancée, et le prochain chapitre de la légende s’écrira en kilowatts.

