Sans chaîne ni dérailleur, ce VTT à assistance électrique est assez dingue

En l'honneur de la Journée mondiale pour le vélo, nous vous présentons ce VTT électrique sans chaîne et sans dérailleur. Un vélo électrique sans chaîne, c'est de la magie ou une avancée technologique révolutionnaire ?

Depuis que l'ONU a fait du 3 juin la Journée mondiale de la bicyclette, nous célébrons les nombreux avantages de ce moyen de transport propre et économique. Cette journée est aussi l'occasion de se (re)mettre en selle et, pourquoi pas, de découvrir quelque chose de nouveau. Pour cela, nous allons vous présenter un VTT électrique assez dingue : le prototype Altitude 2×2, n'embarque ni de chaîne ni de dérailleur.

VTT électrique sans chaîne ni dérailleur : la magie mécanique

Voici un vélo qui ne manquera pas de vous surprendre : l'Altitude 2×2. Ce nouveau VTT électrique repousse les limites de l'innovation dans le domaine du cyclisme. Conçu par HeritageBike d'Annecy, il se distingue par son système de transmission révolutionnaire. Sans chaîne ni dérailleur, ce VTT électrique bénéficie d'une technologie de pointe qui élimine les problèmes de déraillement et d'entretien de la chaîne.

Le secret de cet engin réside dans ses 2 moteurs placés dans les moyeux des roues avant et arrière, d'où le nom de 2×2. Bien que le concept de propulsion à deux-roues motrice ne soit pas nouveau, le fait de l'associer à un système de pédalier représente une avancée significative. En effet, bien que ce VTT électrique se passe de chaîne ou de courroie, son système de transmission électronique offre une fluidité et une efficacité remarquables.

Dépourvu de chaîne, mais équipé de pédales

Vous vous demandez peut-être pourquoi ce VTT électrique intègre de pédales alors qu'il est dépourvu de chaîne. En fait, les pédales constituent le cerveau de l'engin. Son moteur central abrite les capteurs et la boîte de vitesses se sert des algorithmes pour régler le comportement du VTT et fournir le feedback de pédalage le plus naturel possible. Ceci sans avoir recours à des chaînes ou à des dérailleurs.

Une autre caractéristique intéressante concerne la capacité du système à récupérer l'énergie du pédalage, en convertissant une partie de cette énergie en électricité pour recharger la batterie. Aucune donnée n'a été communiquée à ce sujet, mais on peut espérer gagner quelques km d'autonomie en faisant travailler ses cuisses.

L'Altitude 2×2 bénéficie par ailleurs d'un design raffiné et de composants haut de gamme. Son cadre en carbone, ses roues signées Mavic et chaussées de pneus Schwalbe, sa double suspension font de ce vélo de montagne électrique le parfait compagnon de route.

De la puissance à revendre

Si l'on en croit Cixi et Heritage, le VTT serait particulièrement puissant et capable d'affronter des terrains très escarpés avec de fortes pentes. Si d'autres vélos électriques tout-terrain ne parviennent pas à emprunter des sentiers avec une pente de 15 %, ce VTT électrique pourra s'attaquer à des dénivelés de 24 % sans rechigner. Et sa puissance de pointe peut atteindre 1125 W.

Selon l'Heritage, il ne lui faudrait que 9 secondes pour atteindre les 25 km/h sur une piste à 8 % de pente, alors que les VTTAE traditionnels mettent plus de 20 secondes.

Cependant, il est important de noter que ce niveau de technologie et de performance a un coût. L'Altitude 2×2 risque d'être chère, d'autant plus que la version monomoteur coûte 13 000 euros. Malgré cela, ce vélo représente une avancée significative dans le domaine du VTT électrique et promet une expérience de conduite exceptionnelle pour les amateurs de cyclisme à la recherche d'innovation et de performance.

