Vélo électrique : Bosch conforte son avance et rend son meilleur moteur plus léger et silencieux

Bosch frappe fort avec la nouvelle version de son célèbre moteur Performance Line CX pour vélo électrique. Connue pour sa recherche constante d’innovation et de performance, la marque allemande ne déçoit pas avec cette nouvelle itération. Voyons quelles sont les principales améliorations qu’elle a apportées à ce moteur.

Caractéristiques techniques de la nouvelle version du moteur

Le nouveau moteur Performance Line CX de Bosch promet une expérience de conduite optimisée. Ceci, grâce à une série de capteurs intelligents et une meilleure intégration électronique. Parmi les principales caractéristiques, on retrouve une puissance maximale de 600 W et un couple de 85 Nm. Cette configuration permet au moteur de fournir une assistance fluide et efficace, même dans les conditions les plus exigeantes.

Une des grandes nouveautés du nouveau moteur pour vélo électrique Performance Line CX de Bosch réside dans la réduction du poids. Les ingénieurs ont réussi à abaisser le poids de 100 g sans compromettre la robustesse et la durabilité du moteur. Cela se traduit par une maniabilité accrue et une économie d’énergie non négligeable.

En parallèle, Bosch a fait des efforts considérables pour réduire les nuisances sonores de son moteur. Les précédentes versions souffraient parfois de bruit mécanique perceptible, particulièrement en montée ou en usage intensif. Désormais, le moteur fonctionne avec une discrétion remarquable.

Équipements du moteur Bosch Performance Line CX pour vélo électrique

La sortie du nouveau moteur Performance Line CX s’accompagne de plusieurs innovations dans l’écosystème Bosch. On retrouve avant tout un nouveau système ABS Pro. Ce dernier garantit une sécurité maximale lors des freinages brusques, notamment sur des terrains glissants ou accidentés. Un autre ajout intéressant est l’écran Purion 400. Ce nouvel affichage offre une interface simplifiée et intuitive, accessible d’un simple coup d’œil.

¨Par ailleurs, nous devons faire une mention spéciale pour la nouvelle batterie PowerTube de 800 Wh. Elle a une capacité quasiment doublée par rapport aux versions antérieures. Par conséquent, elle assure une autonomie prolongée, idéale pour les longues randonnées ou les trajets quotidiens. En outre, ces batteries sont compatibles avec tout vélo électrique équipé d’un moteur Bosch, même si ce n’est pas le Performance Line CX. Cette compatibilité étendue facilite également l’entretien et le remplacement des composants.

