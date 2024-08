Test du Shimano Van Rysel E-EDR AF : puissant et léger !

Le poids d'un vélo électrique peut changer la donne lorsqu'on parle de maniabilité et de confort. Raison pour laquelle nous avons fait le test du Shimano Van Rysel E-EDR AF. Considéré par beaucoup comme révolution de par sa légèreté. Il est question ici de voir en détail les caractéristiques de l'appareil.

Pour rouler dans des conditions optimales, soyez attentifs à ce test du Shimano Van Rysel E-EDR AF, le VTT électrique phare de Décathlon. Puissance, contrôle, durabilité et atouts principaux, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce modèle avec notre analyse minutieuse.

Caractéristiques techniques

Marque : Décathlon

Décathlon Poids : 12 kg

12 kg Vitesse maximale : 25 km/h

25 km/h Autonomie : 120 à 163 km

120 à 163 km Prix : 2450 €

Présentation du VTT électrique

Qui ne connaît pas Décathlon ? Marque et boutique mondialement connue pour ses articles de sports.

Actuellement, la marque continue de laisser son empreinte sur le marché avec ses VTT électriques. Notre test d'aujourd'hui se concentre sur le petit dernier de chez Décathlon, à savoir le Shimano Van Rysle E-EDR AF, un VTT aux allures classiques, mais qui cache des performances intéressantes.

En effet, l'aspect du E-EDR AF ne dénote pas avec les précédents modèles, arborant un style fin et léger, sans jeu de mots. Car oui, il s'agit ici de l'un des modèles les plus légers de la marque et du marché. Un atout certain qui a besoin d'une analyse complète.

Si son style n'a rien de particulièrement innovant, on remarque tout de même un guidon courbé qui, du premier coup d'œil, rassure au niveau de la maniabilité. La selle a été également conçue pour offrir un confort optimal. Sans oublier les roues dont le style sobre, mais solide, ne passe pas inaperçu. Ainsi, ce modèle, de par ses caractéristiques visuelles, inspire assez rapidement la confiance. Ce qui est important pour un vélo électrique.

Mais comprendre les atouts de l'appareil ne se limite pas qu'à une analyse de sa forme et son design. Pour y arriver, il a été nécessaire de faire un test complet de ses capacités.

Test du Shimano Van Rysel E-EDR AF : capacités du modèle

Pour un test complet du Shimano Van Rysel E-EDR AF, il est indispensable de voir en détail les caractéristiques de l'appareil, à commencer par ses composants.

Les meilleurs vélos électriques profitent de caractéristiques élevées. Pour être considéré comme tel, l'E-EDR AF ne doit pas faire exception.

Composants et accessoires

En tant que VTT, donc modèle de vélo électrique adapté à toutes les utilisations, le Shimano Van Rysel E-EDR AF dispose d'un cadre et de guidon penché vers l'avant, facilitant ainsi les mouvements.

Le cadre est en aluminium, profitant à la fois d'une bonne robustesse, mais surtout d'une grande légèreté. La qualité de l'aluminium est assez importante pour que le modèle l'intègre dans sa dénomination, à savoir AF ou Aluminium France. La fourche en carbone quant à elle permet une meilleure absorption des chocs et des vibrations. De plus, la fourche offre une précision de contrôle plus appréciable, ce qui se ressent grandement lors d'une première utilisation. Le carbone est un choix de matériaux qui aurait également pu être intéressant pour le cadre, même si ce dernier est déjà efficace tel quel.

La tige de selle, également en aluminium, permet de rester dans une position stable, et ce, même à grande vitesse. Le tout reste parfaitement léger, soit un poids de 14 kg adapté à la fois aux débutants et aux experts. En somme, les matériaux choisis dans la conception de ce VTT électrique font parfaitement mouche. Un presque sans-faute qui en dit long sur l'effort fourni par Décathlon pour son petit dernier.

Vitesse et performances

Modèle tout-terrain, ce vélo se doit d'avoir de bonnes performances pour satisfaire les nouveaux comme les experts.

Notre test du Shimano Van Rysel E-EDR AF au niveau de la vitesse s'est révélé être particulièrement intéressant, le vélo étant capable d'aller à des vitesses satisfaisantes. En effet, avec un moteur Mahle x35, l'appareil rouler à 25 km/h sans problème. Une vitesse idéale pour la conduite urbaine, et satisfaisante pour des déplacements hors de la ville.

En puisant dans les ressources de l'appareil et en optimisant l'autonomie, il vous est possible d'atteindre des résultats relativement plus importants. Au niveau de l'utilisation, la sensation de vitesse est prenante et vous permet d'avoir une expérience agréable. Pour une utilisation en ville, les performances de l'appareil vous permettent de vous déplacer d'un lieu à un autre, la taille du vélo aidant également pour faciliter la conduite.

Ce qui est intéressant avec le Shimano Van Rysel E-EDR AF, c'est que la performance reste stable. En effet, l'appareil arrive à maintenir les 25km/h sans problème, et ce, peu importe la nature du sol. Les 3 modes d'assistances vous permettent de gérer la vitesse de manière optimale.

Autonomie et durabilité

Si la vitesse est satisfaisante, il est nécessaire pour ce modèle d'avoir une autonomie tout aussi intéressante.

Cela est chose faite avec le kit de batterie Mahle de 250W/h qui offre une autonomie impressionnante de 120 km à plus de 163 km à l'aide d'un étendeur. Si la batterie n'est pas amovible, cela n'est pas nécessaire en raison de l'autonomie importante de l'appareil.

Que ce soit en ville ou en dehors, vous pourrez traverser de longues distances, avec une stabilité optimale. Même en utilisant le moteur à plein régime, la batterie tient le coup sans souci. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez profiter d'une autonomie plus importante en gérant efficacement l'utilisation de l'appareil, et plus précisément le mode d'assistance choisi.

Le seul bémol concerne le temps de charge, soit près de 5 heures pour remplir complètement la batterie. Toutefois, en comparaison de l'autonomie de l'appareil, on peut y voir un certain équilibre. Aussi, ce modèle ravira les plus exigeants et ceux qui désirent aller vite et aller loin.

Confort et ergonomie

Avec un choix de composants bien réfléchi, ce VTT électrique de chez Decathlon propose une expérience de conduite agréable et satisfaisante.

Le cadre en aluminium léger contribue à la maniabilité du vélo, tout en assurant une bonne absorption des chocs. Ce qui est crucial sur les terrains accidentés. Le vélo est également équipé d'une fourche avant avec suspension, qui adoucit les vibrations et rend la conduite plus agréable, même sur les chemins les plus difficiles.

Les poignées ergonomiques et la selle ajustable renforcent le confort, permettant au cycliste de trouver facilement une position de conduite idéale. De plus, la géométrie du cadre est bien pensée, offrant une posture naturelle qui réduit la fatigue, surtout lors des longues balades. Ce modèle est également équipé de pneus larges, qui offrent une bonne adhérence et contribuent à la stabilité du vélo. Cela ajoute une dimension de sécurité supplémentaire, essentielle pour les cyclistes aventureux.

En conclusion, le Shimano Van Rysel E-EDR AF réussit à allier confort et performance, offrant une expérience de conduite agréable et sécurisante.

Expérience de conduite

Le Shimano Van Rysel E-EDR AF promet une expérience de conduite dynamique et fluide, grâce à son moteur électrique puissant.

En montagne ou sur des terrains accidentés, le moteur de l'appareil délivre une puissance instantanée qui permet de gravir les pentes les plus abruptes sans effort excessif. La réactivité du moteur est un des points forts de ce VTT, surtout lors des démarrages ou des accélérations. L'assistance électrique se fait en douceur, offrant une sensation de contrôle et de sécurité. De plus, la batterie longue durée assure une autonomie suffisante pour les longues sorties, même sur des terrains exigeants.

Ce VTT est également doté d'un système de transmission de haute qualité, permettant un changement de vitesse fluide et précis. Cette combinaison moteur-transmission offre une conduite agréable, que ce soit pour des randonnées longues ou des sessions plus intenses. En résumé, le Shimano Van Rysel E-EDR AF excelle en matière de performances, rendant chaque sortie agréable et sans stress.

Test du Shimano Van Rysel E-EDR AF : Rapport qualité-prix

Le Shimano Van Rysel E-EDR AF, proposé au prix de 2450 €, se positionne dans une gamme élevée de VTT électriques, où la performance et la qualité sont au cœur des préoccupations.

À ce prix, vous bénéficiez d'un moteur qui non seulement assure une conduite fluide, mais qui est également conçu pour durer. Avec ce moteur, le modèle est capable de vous aider à traverser de longues distances. Sa faible consommation d'énergie permet de prolonger l'autonomie, un avantage crucial pour les longues sorties.

La batterie, elle aussi de qualité supérieure, offre une autonomie élevée, vous permettant de parcourir des distances considérables, sans vous soucier de la recharge. Cette capacité est un atout majeur, surtout pour les cyclistes qui prévoient de longues randonnées en montagne ou sur des terrains exigeants.

En termes de composants, le Shimano Van Rysel E-EDR AF ne déçoit pas. Le cadre en aluminium du Shimano Van Rysel E-EDR AF est à la fois léger et robuste, offrant une maniabilité intéressante. En comparant ce VTT à d'autres modèles dans la même fourchette de prix, il est évident que la qualité de fabrication et les performances justifient largement les 2450 € investis.

