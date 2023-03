[Netflix] Hasta el cielo : La série, la fin de la saison 1 expliquée

Découvrez les explications de Hasta el cielo, une des nouveautés Netflix de ces derniers jours, qui met en scène tout un enchevêtrement d’intrigues et de crimes.

Voici les explications tant attendues sur la fin de Hasta el cielo. La série relate l’histoire de Sole. Après le décès de son mari, Sole décide de prendre soin de son fils en devenant un chef de crime. Cela implique toutefois de devenir l’ennemi de son propre père.

Hasta el cielo : Sole rejoint le gang d’Angel

Au début de la saison 1 de Hasta el cielo, le gang de voleurs de Rogelio mène la vie dure à la police de Madrid. Ils finiront par se heurter à Duque un détective qui fait si bien son travail qu’il a décidé de ne pas connaître de répit qu’après avoir capturé Rogelio.

Dévastée par la mort d’Angel et d’Estrella, Sole collabore avec le gang de voleurs de son défunt mari qui a accueilli le mystérieux Fernan. L’histoire se complique lorsque Rosa, la cousine d’Estrella, semble traquer Fernan. Rosa est en effet en train de rechercher l’assassin d’Estrella.

Rogelio quant à lui, met Sole en garde contre Mercedes qu’il croit être derrière la mort d’Estrelle et de l’accident d’Angel. Sole a toutefois continué de travailler pour Mercedes tout en la gardant à l’œil.

Hasta el Cielo : Le lien entre les Chinois, Mercedes et Sole

Mercedes veut alors pousser Soule à conclure une affaire avec les Chinois. Sole pense cependant que ces Chinois ont tué Estrella et ont raflé les sacs d’argent. Quant aux Chinois, ils pensent que c’est Sole qui a l’argent. Ces derniers ont donc demandé à Sole de voler un vase chinois dans un musée français pour régler la dette.

Pendant ce temps, Poli, un membre du gang de Sole, s’évade et vole un camion de cocaïnes des Colombiens. Motos s’enfuit alors avec le camion volé. Quant à Ferran, il parle à Ferran de l’existence d’une taupe de la police dans le gang.

L’identité de l’assassin d‘Estrella

Rosa, une amie de Sole se rapproche alors de Marta, la fille de Mercedes et essaie de trouver une preuve incriminant sa mère de la mort d’Estrella. Mercedes garde en effet de nombreuses preuves sous forme de photos, d’enregistrements audio et d’enregistrements vidéo dans son coffre-fort.

En découvrant l’existence de ces preuves, Sole propose à Fernan de simuler un faux vol pour que la police fouille la maison de Mercedes. Fernan pourrait ainsi récupérer ces fameux fichiers. Mais le plan tourne mal et Fernan s’est fait tirer dessus par un voisin de Mercedes.

Rogelio, le père de Marta

Ayant des soupçons sur Sole, Mercedes conclut un accord avec Duque pour mettre Sole et son père en prison. Pendant la convalescence de Fernan, Sole aidé de Poli élaborent un plan pour voler le vase du musée français.

Rosa se met quant à elle à faire des recherches sur Marta et finit par tomber sur des documents sur son père. Elle se met alors à soupçonner Rogelio d’être le père de Marta. C’est d’ailleurs ce qu’elle finit par confirmer grâce à un test ADN.

Hasta el Cielo : L’identité de Fernan

Les Chinois récupèrent alors leur vase. Sole s’envole pour acheter un port à Lagos et prévoit de se débarrasser de Mercedes et de ses amis colombiens une fois là-bas. Ce n’est qu’une fois arrivé à Lagos que Sole apprend la véritable identité de Fernan qui lui annonce sa prochaine arrestation une fois qu’elle aurait signé l’accord. Sole a toutefois déjà pressenti cela et a déjà prévu de le faire disparaître. Elle avoue même à Mercedes que Marta est la fille de Rogelio.

D’un autre côté, Rosa a enfin réussi à ouvrir l’ordinateur portable d’Estrella. Elle y trouve une vidéo dans laquelle Fernan est celui qui lui a tiré dessus.Rosa envoie la vidéo à Sole et elle se rend compte que c’est son père qui est derrière tout.

En faisant tout ça, Rogelio veut éviter que Sole ait des ennuis. Rosa se rend à la police pour remettre la preuve incriminant Fernan. Ce dernier est toutefois déjà au poste de police. Rosa s’enfuit alors pour échapper à Fernan qui finit par la rattraper. Il l’étrangle, mais elle finit par lui tirer dessus avec l’arme qu’elle avait empruntée. Rogelio est témoin de toute la scène. Marta, quant à elle, vient emmener Rosa.

