Casio sort des montres G-SHOCK & BABY-G pour couples ! Leur design rose est ultra tendance !

Ce n’est pas encore la Saint-Valentin, mais rien ne vous empêche d’être romantique avant l’heure. Et si vous voulez faire plaisir à votre compagne de vie, Casio présente justement un ensemble de montres G-SHOCK & BABY-G pour couples en édition limitée.

Ses modèles sont de petits bijoux de technologie pouvant constituer un moyen significatif de célébrer votre relation amoureuse. Sans vraiment jouer l’entremetteur, voici quelques informations à connaître sur ces montres.

L’arrivée imminente des montres G-SHOCK & BABY-G

Si c’est bientôt l’anniversaire de votre seconde moitié, la paire spéciale de montres G-SHOCK & BABY-G pour couples sera disponible au Japon à partir du 22 novembre. C’est dans deux semaines. Mais si vous ne pouvez pas attendre, voici leurs spécificités.

Des détails qui font rêver avec des motifs de roses romantiques

Les modèles GA-110 G-SHOCK et BA-110 BABY-G présentent un design blanc-rose. Des roses apparaissent sur l’aiguille de l’indicateur de la G-SHOCK et sur les aiguilles des heures et des minutes de la BABY-G. Puis, des motifs de roses supplémentaires sont sur les boucles du bracelet.

Il n’y a pas à dire, ce sont des montres connectées faites pour les couples « fleurs bleu ». Chaque montre affiche trois roses représentant un « Je t’aime ». Et on a un total de six roses sur la paire pour exprimer « Je suis fou de toi ». Ces détails font de cet ensemble un cadeau attentionné pour les couples.

Un emballage bien pensé

Comme les montres G-SHOCK & BABY-G sont des accessoires pour couples Casio a étendu le thème romantique à l’emballage. La boîte intérieure affiche 11 roses, qui symbolisent « l’être le plus aimé » dans le langage floral. Tandis que l’ensemble du set comprend 99 roses, un nombre communément associé à l’amour éternel.

Le symbolisme de l’amour est alors très grandement représenter par ces smartwatch avec une touche unique. D’ailleurs, les montres sont gravées au dos du boîtier d’un ange et d’un diable, représentant l’attirance des opposés et l’équilibre dans les relations.

Combiner fonctionnalité et romantisme

Ensuite, ces modèles en édition limitée conservent la durabilité et les caractéristiques attendues de G-SHOCK et BABY-G. La G-SHOCK GA-110 offre une résistance aux chocs et au magnétisme. Elle a une résistance à l’eau de 200 mètres et un chronomètre de 1/1000 de seconde. Tandis que la BABY-G BA-110 offre une résistance similaire avec une résistance à l’eau de 100 mètres et de multiples alarmes quotidiennes.

Les deux montres sont équipées d’un éclairage LED, d’une heure universelle couvrant 29 fuseaux horaires. Elles ont aussi un compte à rebours et un calendrier automatique complet jusqu’à l’année 2099. Alliant fonctionnalité et design romantique afin que les porteurs puissent profiter à la fois du style et de l’aspect pratique.

Prix et disponibilité

L’ensemble est proposé au prix de 39 050 yens, soit environ 235,74 €, et sera d’abord disponible au Japon et dans certaines régions d’Asie.

Dans le même ordre d’idées, Casio a lancé la Casiotron TRN-50ZE-1A en édition limitée pour marquer le 50e anniversaire de la Casiotron originale. Elle fut la première montre numérique à calendrier automatique au monde, lancée en 1974. Cette montre présente une combinaison de couleurs noir et or, avec un boîtier et un bracelet en acier inoxydable avec des accents dorés.

