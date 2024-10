Ne ratez pas la montre Casio connectée : Bluetooth et style en un seul accessoire !

Casio est une marque surtout connue dans le domaine des montres analogiques. Mais la dernière sortie de l’enseigne laisse perplexe, car il s’agit d’une montre connectée Casio avec option Bluetooth.

Ce n’est vraiment pas commun à voir. Mais je dois dire que c’est une belle innovation de la part de l’entreprise nippone. Au lieu de rester figée dans le passé, elle évolue sans dénaturer leurs produits. Voici ce qu’il en est.

Casio lance la montre connectée avec Bluetooth

Officiellement, le modèle dont nous parlons ici est le MR-G MRGB2100D-1A. Cette montre Casio est donc assez spéciale, car elle est connectée vu son option Bluetooth.

Commercialisée dans des pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, cette nouveauté semble avoir tout pour plaire. Plus précisément, elle est disponible aux States depuis plusieurs mois mais c’est en septembre qu’elle est arrivée chez les britishs. Il s’agit d’une tocante hybride considérée comme un appareil haut de gamme de la série B2100.

Il est dit qu’à sa suite la marque Casio va sortir d’autres séries de montres de la série B2100 comme la G-Shock GA-B2100CD sur le thème des Galápagos et la G-Shock Full Metal GM-B2100SD. Mais nous verrons tout cela plus tard. Pour le moment, intéressons-nous plutôt à cette montre post moderne.

Une tocante semi digitale très bien dessinée

La nouvelle montre connectée Bluetooth de chez Casio est un petit chef d’œuvre de technologie. Son boîtier est en alliage de titane dur et une lunette surmontée d’un alliage Cobarion le complète. C’est un appareil conçu pour durer vu que Casio utilise des matériaux haut de gamme dans sa construction. Le cadran de la montre est protégé par un verre en cristal de saphir traité antireflet. Et la montre est livrée avec un bracelet qui est aussi en titane.

Puis, cette montre est composée de divers alliages métalliques résistants aux rayures. Cela accroît naturellement la beauté du produit, car sa finition ressemble à celle du platine. Elle est dotée d’un réglage automatique de l’heure et d’une connectivité permettant de la lier à votre smartphone en cas de besoin. En fait, elle est même dotée de commandes basées sur une application.

Une montre connectée pas comme les autres

Par contre, même si cette Casio possède une option Bluetooth, elle n’a rien à voir avec les smartwatch actuelles qui utilisent WatchOS ou WearOS. Non, l’application Casio Watches permet d’effectuer des ajustements tels que la définition automatique de l’heure, l’affichage de l’état de la montre et un outil de recherche de téléphone.

Les autres caractéristiques comprennent une lumière LED, le Super Illuminator, un calendrier automatique complet jusqu’à l’année 2099 et la correction automatique de la position initiale de l’aiguille. Pour de nombreuses personnes adeptes des montres connectées avancées, cela peut sembler dérisoire et assez basique avouons-le.

Mais pour de nombreuses autres personnes ses fonctions sont suffisantes. Inutiles de s’encombrer d’outils de recherche trop avancés qui déconnectent justement parfois une personne de la réalité.

Une durabilité à toute épreuve

Cette montre connectée Casio avec Bluetooth peut très vite devenir votre alliée au quotidien et pourra vous servir durant de nombreuses années. Réputée étanche jusqu’à 200 m (~650 pieds) et disposant d’un système de recharge Tough Solar pour une autonomie de 5 mois dans le cadre d’une utilisation normale, on peut considérer que c’est même une smartwatch de compétition.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn