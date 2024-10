Le nouveau modèle Casio G-Shock est un magnifique chronographe

Si comme moi, vous êtes du genre à aimer les montres amusantes à petit prix, il y a la nouvelle gamme G-Shock de Casio qui ressemble à un chronographe. La marque propose un large éventail de modèles différents.

Mais parmi ces tocantes digitales, analogiques et électroniques un modèle se distingue. Avec une construction entièrement métallique et un cadran analogique, c’est un petit chef d’œuvre.

Une montre qui fait partie de la série 2100 de Casio G-Shock

La forme octogonale du boîtier de la nouvelle G-Shock a un air très particulier. Elle est inspirée du style d’Audemars Piguet Royal Oak. C’est un véritable chef-d’œuvre de la marque.

De plus, son design est rehaussé. Elle a un cadran entièrement analogique. Ajoutez à cela, elle a un boîtier et un bracelet entièrement en métal. Quant à son prix, il fait tout de même concurrence aux montres les plus chères alors qu’il s’agit d’une montre de milieu de gamme avec des airs de produit de luxe.

En fait, vendue au prix de 739 euros, c’est sûr que cette montre n’est certainement pas bon marché. Ce prix peut sans doute être justifié par le fait que les matériaux et la technologie employée sont avancés. Mais pour certains, c’est peut-être un peu trop avouons-le. Après tout, il est possible de se procurer des G-Shock pour moins de 100 euros.

Un appareil loin d’être analogique

Cependant, ne vous attendez pas à ce que l’intérieur soit analogique. Il ne s’agirait pas d’une G-Shock sans un module numérique. Et c’est exactement ce qu’on présente ici. Le module Casio 5733 est utilisé sur ce modèle, qui offre une série de fonctions intéressantes.

Les fonctions Tough Solar et Mobile Link sont toutes deux par exemple présentes sur ce modèle. Cela signifie que la montre se recharge à la lumière du soleil. Ensuite, elle peut être reliée à l’application mobile de Seiko pour faciliter le chronométrage.

Vous trouverez également un large éventail de fonctions G-Shock standard. Les fonctions de chronomètre et de minuterie sont de mise, tout comme les alarmes et le calendrier automatique.

La nouvelle Casio G-Shock, un chronographe fait pour les passionnées

Alors que les montres Casio sont soient numériques ou hybrides, ce modèle est proche d’une analogique. Et c’est ce qui fait son charme. C’est un critère qui plaira sans nul doute aux personnes qui déplorent le fait que les montres soient presque toutes 100% connectées de nos jours.

La nouvelle collection de Casio G-Shock ayant un boîtier en acier inoxydable est réellement magnifique. Sans compter le fait que pour une montre non couplée à un smartphone, elle possède pas mal d’options. Il est à noter que ce modèle est également pourvu d’un éclairage LED.

