Madame Web : On vous explique la fin (et son lien à Spider-Man) pour vous éviter de voir le film

Fin de Madame Web, le lien entre Cassandra et Spider-Man est enfin dévoilé ! Un petit décryptage avec des risques de spoilers pour ceux qui ne l’ont pas encore vu !

La fin du le film Madame Web a surpris plus d’uns et continue de susciter les interrogations auprès des cinéphiles. Quel est le lien entre Cassandra Webb, une ambulancière exerçant à New York et Spider-Man ? Le film essaie de donner une nouvelle dimension au Spiderverse de Sony et offre au public la possibilité de découvrir une autre histoire loin de Marvel.

Après son accident, Cassandra qui mène déjà une vie à 200 à l’heure obtient de super pouvoir : elle peut voir l’avenir et bien plus encore ! Sauf qu’elle devra protéger trois jeunes filles, qui deviendront les piliers de cet autre multivers en devenant adultes.

Un blockbuster signé Sony qui a créé beaucoup de surprises !

Entre Marvel et Sony, la bataille s’annonce houleuse pour séduire le fandom. En effet, après la sortie des séries propres à Morbius et à Venom, Sony semble vouloir mettre les barres un peu plus hautes avec Madame Web. Il faut croire que le pari est plutôt réussi. La fin du film Madame Web de Sony semble avoir séduit le public tout comme les critiques.

Alors, les fans se demandent s’il n’y a undeconflit d’intérêt entre Kevin Feige (le nouveau scénariste de Marvel) et Amy Pascal (la tête pensante de Spider-Man chez Sony) ? La réponse est non ! S.J. Clarkson, la réalisatrice de Madame Web a tenu à expliquer que le personnage de Cassandra Webb « évolue dans son propre monde en stand-alone ». Elle affirme avoir eu carte blanche dans la réalisation du film. Cela a donné naissance à cette histoire, sans scène post-générique.

L’autre ingrédient qui a rendu la recette envoûtante c’est son casting d’enfer. Loin des figures traditionnelles que l’on peut voir dans les séries de super-héros, S.J. Clarkson a misé sur des acteurs fraîchement introduit dans cet univers. Parmi eux, il faut noter Dakota Johnson, connue pour son parcours sans faute dans Cinquante Nuances de Grey, Tahar Rahim dans Le Serpent ainsi que Sydney Sweeney, l’actrice vedette dans The White Lotus.

La fin de Madame Web, un préquel de la saga Spider-Man ?

Dans les comics de Marvel, Madame Web un être cosmique puissant, vieille, paralysée et aveugle. Elle va accompagner Spider-Man afin de réussir sa bataille ultime. C’est ce qui a poussé les fans à penser que ce film est un préquel de Spider-Man. Dans la version Sony, l’histoire est toute autre.

Cassie devra protéger celles qui deviendront plus tard : Julia’s Spider-Woman, Mattie’s Spider-Woman et Anya’s Spider-Girl contre Ezekiel Sims, le vilain venu du futur. En faisant un saut dans le passé, ce dernier pense pouvoir les empêcher d’obtenir leur super pouvoir d’Araignée. Toutefois, il n’a pas prévu de se heurter contre une autre super-héroïne : Cassie.

Alors, pour les fans qui s’attendaient à un préquel, Madame Web ne fait pas partie du MCU qui met en scène le Spider-Man incarné par Tom Holland. Il faut croire que les réalisateurs ont opté pour une histoire qui aborde la vie de Cassandra, une super-héroïne à part entière. En développant Madame Web, Sony commence à préparer le terrain pour nous introduire dans le multivers de son Spider-Man, avec de véritables hommes (ou femmes) araignées !