LEMMO ONE : la révolution époustouflante du vélo électrique

Paris, Île-de-France, le 4 décembre 2023. LEMMO, la marque innovante de mobilité électrique, lance le premier E+Bike, le LEMMO ONE, redéfinissant les normes du vélo électrique. Cette innovation exceptionnelle offre une polyvalence inédite en combinant la simplicité d’un vélo traditionnel à la performance assistée électriquement.

Transformez votre expérience de conduite

Le LEMMO ONE se distingue par son moyeu d’embrayage breveté Dual-Mode, permettant une transformation fluide entre un mode manuel léger et un mode entièrement électrique. Avec un poids de seulement 15 kg sans la batterie, le vélo offre une expérience de conduite sans résistance, idéale pour explorer les villes et les environs sans assistance motorisée. En regardant cette vidéo, explorez les coulisses de l’innovation de ce vélo électrique.

Smartpac : l’intelligence au service de la mobilité quotidienne

Introduisant le Smartpac, LEMMO s’engage à prolonger la durée de vie des vélos en rendant les composants électroniques indépendants. Ce module portable intègre la batterie, la commande du moteur, l’IoT, et plus encore. Offrant une autonomie fiable pour alimenter des appareils électroniques, le Smartpac garantit également une sécurité optimale grâce à une application dédiée permettant le contrôle à distance, la localisation et le verrouillage du vélo électrique.

Grâce à la modularité du Smartpac, l’unité électrique du LEMMO ONE peut être remplacée ou améliorée sans nécessité d’acheter un nouveau vélo électrique, réduisant ainsi les déchets et favorisant la durabilité environnementale.

L’alliance de l’aluminium et de la technologie

Polyvalence et confort au rendez-vous

Le cadre en aluminium moulé recyclé, assemblé avec une technologie automobile de pointe, offre un confort optimal. Disponible en configurations « Step-over » et « Step-through » avec une transmission 1×10, le LEMMO ONE est prêt pour des aventures urbaines et hors de la ville. Avec des pneus généreusement dimensionnés et des freins à disque hydrauliques puissants, il offre une expérience de conduite supérieure.

Le LEMMO ONE s’impose comme le vélo électrique le plus novateur, promettant une révolution dans la mobilité électrique légère.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.