J’ai testé l’Apple Watch Series 10

Ce test Apple Watch Series 10 marque-t-il enfin le tournant attendu vers une autonomie capable de rivaliser avec les montres de sport ? Il faudra suivre jusqu’à la fin pour connaître le verdict.

Apple propose ici son boîtier le plus fin jamais conçu, mais avec une charge ultra-rapide pour compenser les faiblesses énergétiques historiques. J’ai porté cette montre connectée jour et nuit durant deux semaines pour vérifier si l’expérience utilisateur justifie son tarif élevé.

L’Apple Watch Series 10 a un design finement élégant

La première prise en main surprend immédiatement par la finesse du châssis en titane grade 5 qui remplace l’acier inoxydable. L’épaisseur réduite à 9,7 mm laisse la montre glisser sans aucun frottement sous la manche d’une chemise ajustée. Le poids de 34 grammes se fait totalement oublier après quelques minutes, contrairement au modèle Ultra qui pèse sur le poignet lors de la frappe au clavier. La finition « Noir de jais » sur l’aluminium offre des reflets profonds mais attire malheureusement les empreintes de doigts.

L’ergonomie du boîtier reste fidèle aux standards de la marque avec une couronne digitale aux crans haptiques très marqués. Le bouton latéral affleure désormais la surface pour conserver une ligne épurée sans accrocher les vêtements. Le système d’attache des bracelets reste inchangé, ce qui invite à réutiliser les anciennes collections sans difficulté. L’ensemble dégage une impression de densité et de solidité rassurante malgré la réduction de matière.

Fiche technique

Modèle : Apple Watch Series 10 (46 mm)

Apple Watch Series 10 (46 mm) Écran : OLED (diode électroluminescente organique) LTPO3 grand angle

OLED (diode électroluminescente organique) LTPO3 grand angle Luminosité : Jusqu’à 3000 nits

Jusqu’à 3000 nits Processeur : SiP S10 bicœur 64 bits

SiP S10 bicœur 64 bits Stockage : 64 Go

64 Go Dimensions : 46 x 39 x 9,7 mm

46 x 39 x 9,7 mm Poids : 36,4 g (Aluminium) / 41,7 g (Titane)

36,4 g (Aluminium) / 41,7 g (Titane) Capteurs : Cardiaque optique et électrique, Température, Profondimètre

Cardiaque optique et électrique, Température, Profondimètre Connectivité : GPS L1, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4, Ultra Wideband (UWB)

GPS L1, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4, Ultra Wideband (UWB) Étanchéité : 50 mètres (WR50)

50 mètres (WR50) Compatibilité : iPhone Xs ou ultérieur avec iOS 18

iPhone Xs ou ultérieur avec iOS 18 Prix : À partir de 449 €

L’écran OLED offre une lisibilité parfaite au soleil

La dalle de la Apple Watch Series 10 profite de la technologie grand angle pour rester lisible même lorsque le poignet n’est pas directement face au regard. La luminosité maximale de 3000 nits garantit une consultation confortable des données lors d’une séance de course en plein midi. L’affichage déborde légèrement sur les tranches, ce qui donne l’illusion d’une surface d’affichage infinie sur les cadrans à fond noir. Le mode Always-On (toujours actif) rafraîchit les secondes sans impacter lourdement la batterie grâce à la technologie LTPO3.

La réactivité tactile ne souffre d’aucun défaut, même avec les doigts légèrement humides après une session de sport. Le clavier virtuel AZERTY occupe toute la largeur disponible pour faciliter la saisie de réponses rapides aux messages. La définition élevée laisse lire des e-mails complets sans devoir faire défiler le texte en permanence. Le verre Ion-X des modèles en aluminium reste cependant plus sensible aux micro-rayures que le saphir des versions en titane.

La puce S10 assure une fluidité exemplaire

Le nouveau processeur S10 traite les requêtes courantes directement sur l’appareil pour limiter les temps de chargement. L’ouverture des applications sur Apple Watch Series 10 s’effectue instantanément, même pour les logiciels tiers gourmands en ressources comme les cartes de randonnée. Le geste de « double pincement » (tapoter l’index et le pouce) valide une action sans toucher l’écran tactile. Cette fonction s’avère indispensable pour décrocher un appel lorsque je porte des sacs de courses.

L’assistant Siri transcrit désormais la voix en texte sans passer par le réseau cellulaire ou Wi-Fi. La dictée vocale comprend mes instructions chuchotées avec une précision quasi infaillible, même dans un environnement bruyant. La puce Ultra Wideband de seconde génération guide l’utilisateur vers son iPhone égaré avec une indication précise de la distance et de la direction. L’interface watchOS 12 organise intelligemment les widgets dans la pile intelligente (Smart Stack) selon le moment de la journée.

Les capteurs de santé surveillent les constantes vitales

J’ai comparé le suivi de la fréquence cardiaque avec une ceinture thoracique Polar H10 lors d’une séance de fractionné intense. Les courbes se superposent presque parfaitement avec un délai de réaction négligeable lors des variations brutales d’effort. L’application Vitals compile les données nocturnes pour détecter d’éventuels signes de maladie avant l’apparition des symptômes. La montre a d’ailleurs signalé une élévation anormale de ma température cutanée deux jours avant un rhume. Sur ce point, l’Apple Watch renforce son avance sur la santé connectée.

La détection de l’apnée du sommeil utilise l’accéléromètre pour identifier les interruptions respiratoires par les micro-mouvements du poignet. Le suivi GPS en ville reste cohérent et ne dessine pas de zigzags fantaisistes entre les immeubles hauts. Le profondimètre s’active automatiquement dès l’immersion pour afficher la température de l’eau et la durée de la baignade. L’absence de capteur d’oxygène sanguin sur certains modèles importés constitue néanmoins une régression notable.

L’autonomie oblige à une recharge quotidienne stricte

La batterie ne parvient toujours pas à franchir le cap fatidique des deux jours d’utilisation réelle sans restrictions. Une journée type incluant une heure de sport avec GPS et le suivi du sommeil vide environ 90 % de la réserve. Le mode économie d’énergie double cette durée mais désactive l’écran permanent et limite les mesures de santé en arrière-plan. Cette endurance stagne par rapport aux générations précédentes malgré l’optimisation du nouveau processeur.

La recharge rapide change heureusement la donne en récupérant 80 % de capacité en seulement trente minutes sur le socle. Je pose la montre pendant ma douche et mon petit-déjeuner pour repartir avec une charge complète pour la journée. Cette routine devient obligatoire si l’on souhaite utiliser le suivi du sommeil chaque nuit sans interruption. Il faut impérativement utiliser le câble tressé fourni dans la boîte pour bénéficier de cette vitesse de charge maximale.

Apple Watch Series 10 Le meilleur smartphone pour la photo Voir l’offre Verdict L’Apple Watch Series 10 représente l’aboutissement d’une formule éprouvée qui privilégie le confort et l’intelligence logicielle. Elle ne convaincra pas les propriétaires de modèles récents (Series 8 ou 9) de renouveler leur équipement immédiatement. Elle constitue en revanche la mise à jour idéale pour ceux qui possèdent une montre vieillissante et cherchent un écran plus grand. L’autonomie limitée reste le seul véritable frein face à une concurrence qui propose souvent plusieurs jours d’endurance. L’intégration dans l’écosystème Apple justifie le tarif pour l’utilisateur qui souhaite une extension fluide de son iPhone. Les fonctions de santé apportent une réelle tranquillité d’esprit grâce à la fiabilité des mesures effectuées en continu. La finesse du boîtier et la qualité de l’écran font oublier les contraintes de recharge après quelques jours d’adaptation. C’est, au final, la meilleure montre urbaine du marché, à défaut d’être la plus endurante. On aime La finesse du boîtier en titane

La précision du suivi de santé On aime moins Le verre sensible aux rayures

L’autonomie d’une seule journée

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn