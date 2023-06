Depuis l’apparition de la première montre connectée d’Apple en septembre 2014, plus de 8 années se sont écoulées. Or, cette smartwatch n’en finit pas d’étonner ses fans. Les applications de l’Apple Watch suscitent encore plus d’intérêt depuis la mise à jour récente de WatchOS 10 en 2023.

C’est là que ce guide entre en jeu. Voici, quelles sont les meilleures applications Apple Watch les plus utilisées par les utilisateurs.

Les Applications de fitness les plus populaires

Le widget Apple Health regroupe toutes les applications liées au suivi de vos performances sportives et de vos constantes de santé. Mais l’Apple Watch est un dispositif personnalisable. Afin d’établir un bon programme de remise en forme, il est bon d’avoir les meilleurs outils à portée de main. Et les voici :

MapMyRun

Disponible sur iPhone et sur n’importe quel modèle d’Apple Watch, MapMyRun est l’une des applications de suivi d’entraînement les plus utilisées. L’application affiche la distance, la durée, l’allure et la fréquence cardiaque de son porteur.

Elle enregistre ces données en utilisant le GPS et le cardiofréquencemètre intégrés à la montre connectée. C’est donc l’application idéale à laquelle vous fier si vous aimez courir sur un tapis ou en extérieur, faire de la randonnée ou du vélo.

MapMyRun peut même être connecté à l’application MyFitnessPal d’Under Armour pour obtenir un aperçu complet de votre santé et de votre activité. C’est très utile si vous surveillez votre poids ou si vous essayez d’atteindre un objectif précis d’entraînement.

Strava

L’application de Strava est aussi l’une des applications les plus employées dans le domaine sportif. Elle enregistre parfaitement les données lors de vos courses, vos randonnées à vélo et vos baignades. La version pour Apple Watch est actuellement disponible gratuitement.

Grâce au GPS intégré de l’Apple Watch, tout utilisateur n’a pas besoin d’emporter son smartphone avec lui pour que ses données soient relevées. Sa montre connectée peut très bien exécuter toutes ces tâches. Et il est possible d’écouter de la musique en streaming et de prendre des appels sans devoir arrêter votre activité. Strava continue d’enregistrer la fréquence cardiaque, le kilométrage effectué et l’allure de course.

Les applications de santé les plus utiles

Pour savoir si votre état général de santé est bon, des applications spécifiques peuvent vous être d’une grande aide. Et sur les Apple Watch, voici celles qui ont la côte.

Heart Analyzer

Alors que tous les modèles récents de montres connectées fabriquées par Apple intègrent déjà une application dédiée à la fréquence cardiaque. Heart Analyzer décortique les réactions de votre cœur plus en détail.

Parmi toutes les applications de santé dédiées aux Apple Watch, Heart Analyzer établit des graphiques précis. Après une séance d’exercice, vous pouvez consulter ces données et voir l’évolution de votre fréquence cardiaque au fil du temps. L’application enregistre normalement des données sur une semaine. Mais vous pouvez définir un graphique récapitulatif qui compile vos données sur une plus longue période.

One Drop

Ensuite, l’application One Drop est idéale pour les personnes atteintes de diabète. Elle leur permet d’enregistrer votre glycémie et les médicaments qu’elles doivent prendre par jour. D’autant plus que grâce à elle, il est possible d’organiser plus facilement la prise de leur différents repas en fonction des recommandations d’un médecin.

C’est donc l’outil qui peut permettre de construire les journées des personnes diabétiques d’une meilleure manière. Il suffit de regarder le planning du jour qui s’affiche sur l’écran de son Apple Watch en cas d’oublis. Cela permet de surveiller l’état de santé général d’une personne sous traitement et d’afficher les actions qu’il doit quotidiennement faire.

Meilleures applications de voyage pour Apple Watch

Ensuite, comme toutes les autres smartwatch, les Apple Watch peuvent aussi contenir des applications pouvant vous guider dans le monde. Et les suivantes sont les plus téléchargées.

Citymapper

Le fait de pouvoir avoir accès rapidement aux transports publics à proximité fait partie de l’approche de Citymapper. C’est l’une des applications pour Apple Watch qu’il est pratique d’utiliser si vous êtes dans un pays étranger et que vous ne savez pas quels transports en commun prendre.

De plus, elle peut également vous permettre de connaître l’itinéraire à suivre pour vous rendre à une adresse professionnelle de votre choix. Du moment qu’une localisation est enregistrée dans votre iPhone, votre smartwatch sera capable de la géo-localisée. Et pour vous y conduire, elle vous indiquera quels sont les transports publics disponibles à partir de l’endroit où vous vous trouvez. Et dans certaines, cette application peut vous montrer les départs et arrivées des transports en temps réel.

iTranslate Converse

Sinon, grâce à l’application iTranslate Converse, traduisez instantanément 38 langues différentes avec votre Apple Watch. Il suffit que la voix de votre interlocuteur soit entendue par le microphone de la montre en mode connectée et le processus de traduction s’enclenche. Même dans des environnements bruyants, l’application peut fournir des traductions quasi instantanées.

iTranslate Converse est l’une des meilleures applications de voyage qui peut vous aider. Si vous avez du mal à communiquer avec quelqu’un qui parle une autre langue que la vôtre.

La sélection de langue peut être manuelle. Par la suite, si vous voulez afficher et exporter des transcriptions de votre conversation, c’est possible. Ainsi, il sera plus simple d’obtenir des indications ou des recommandations rapidement lorsque vous voyagez.

Applications de suivi du sommeil

Pour suivre, les applications de suivi du sommeil suivantes sont bien définies et elles ont été conçues pour Apple Watch. Cela permet d’obtenir des informations et des conseils sur la façon dont vous vous reposez. C’est donc une bonne chose pour les personnes qui désirent améliorer leur routine.

AutoSleep

Les personnes voulant ardemment se reposer et se réveiller en forme peuvent employer AutoSleep. C’est l’une des meilleures applications Apple Watch à essayer pour comprendre vos différentes phases de sommeil. Mais il s’agit d’une application payante. Elle détecte automatiquement le moment où vous vous endormez et celui où vous vous réveillez. Puis elle fournit une analyse complète le matin en fonction du temps passé au lit, des mouvements effectués et de la fréquence cardiaque.

AutoSleep fonctionne durant toute une nuit, même lorsque vous ne portez pas votre Apple Watch au lit. L’analyse sera certes moins détaillée, mais elle tiendra compte de votre heure de coucher et de réveil. Cependant, les données relatives aux mouvements et à la fréquence cardiaque ne seront pas prises en compte.

Sleep Cycle

Quant à l’application Sleep Cycle, c’est l’une des applications Apple Watch à avoir si vous désirez avoir un suivi très détaillé de votre sommeil. Comparable au logiciel de Fitbit, elle tient compte des cycles de sommeil nocturnes pour déterminer quand elle doit vous réveiller. Et elle est normalement gratuite. Mais une version payante existe aussi.

Avant de vous coucher, l’application Sleep Cycle vous demande de définir une fenêtre de 30 minutes pendant laquelle elle peut vous réveiller. Le matin, lorsqu’elle détecte un moment naturel du poignet, elle peut exploiter les fonctions haptiques avancées de l’Apple Watch pour vous tirer de votre sommeil.

Applications Apple Watch de musique et de podcasts

En ce qui concerne le fait de diffuser de la musique et des podcasts depuis votre poignet, il existe aussi des applications bien connues comme Spotify et Apple Music. Bien qu’il ne soit pas possible d’écouter du contenu audio à pleine puissance sur les haut-parleurs intégrés de votre Apple Watch, ces applications vous permettront de rechercher et de contrôler plus facilement le contenu de votre playlist.

Spotify

Les fans de musique connaissent très bien Spotify. Parmi les applications qu’il est bon d’avoir sur son Apple Watch, cette pépite en fait partie. Une fois en votre possession, vous pourrez vous en servir pour télécharger vos chansons favorites via le réseau WiFi. Et il est même possible de les écouter hors ligne si vous êtes abonné à Spotify Premium.

Par contre, la version gratuite de Spotify, vous donne droit à des listes de lecture que vous pouvez faire défiler depuis votre montre connectée et écouter avec vos airpods. Et ce service de streaming musical est à moindre coût si vous êtes encore étudiant. Il est donc bon de lire les guides de l’application pour savoir comment en profiter.

Apple Music

Puis, Apple Music est l’une des rares applications de musique en streaming à ne pas proposer de version gratuite. Toutefois, si vous payez un abonnement mensuel, vous pouvez écouter tous vos morceaux préférés sur l’Apple Watch. Avec une montre connectée au réseau LTE et un forfait de données séparé, vous pouvez écouter des chansons en streaming même si votre iPhone n’est pas à proximité.

Vous pouvez également télécharger des listes de lecture Apple Music sur votre smartwatch pour les écouter hors ligne sans forfait LTE. C’est utile si vous aimez vous entraîner sans être encombré par votre smartphone. Il suffit de synchroniser des écouteurs Bluetooth à votre montre connectée et de vous mettre au travail.

Des applications touchants d’autres domaines

Au-delà de la santé physique, l’Apple Watch peut vous aider à gérer votre bien-être mental avec des applications comme Mindfulness, Headspace ou Calm. Elles proposent des exercices de respiration ou de méditation guidée vous permettant d’alléger votre stress.

Mais dans des domaines plus prévisionnels, l’Apple Watch possède également un grand nombre d’applications phares comme CARROT Weather qui vous permet de voir la météo autrement. Et il y a Night Sky qui est une super app permettant aux utilisateurs de la montre connectée d’Apple d’identifier les étoiles, les planètes, les constellations et les satellites dans le ciel nocturne.

