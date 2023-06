Avec WatchOS 10, les widgets prennent d’assaut l’Apple Watch

Apple réoriente l’interface utilisateur de ses montres connectées autour d’une nouvelle version de Glances sur WatchOS 10 et les widgets sont au centre de ce renouveau.

La liste des changements que la mise en place de ce nouveau système apporte est longue. Et ce sont notamment les utilisateurs d’une Apple Watch Series 4 ou d’un modèle plus récent qui pourront en bénéficier. Voici de quoi il retourne.

De nouvelles interfaces

L’interface utilisateur originale de l’Apple Watch était conçue en partie autour de Glances. C’était un listing de widgets comprenant différentes applications et fonctionnalités. Sauf que la marque à la pomme croquée avait fini par l’abandonner afin de mettre davantage l’accent sur les applications. Mais aujourd’hui, la société cherche à redonner aux widgets une place plus importante dans l’interface sous WatchOS 10.

Et la mise à jour du système des montres connectées Apple est accompagnée de nouvelles interfaces de montre. Cette année, les utilisateurs ont droit à une interface Palette. Et Snoopy et Woodstock y sont joliment représentés. L’interface Palette utilise trois couches de couleurs qui se chevauchent et se modifient au fil du temps.

L’application World Clock en bénéficie en proposant des couleurs d’arrière-plan dynamiques pour refléter l’heure dans différents fuseaux horaires. Ce qui peut s’avérer utile lorsque vous avez des amis, de la famille ou des collègues dans différentes parties du monde.

Des widgets adaptés pour les sports de plein air

Les cyclistes peuvent aussi se réjouir des mises à jour des widgets dans WatchOS 10. Grâce à ce système, les capteurs d’activité sont plus précis, via Bluetooth. Les cyclistes pourront alors voir leurs données de puissance et de fréquence cardiaque pendant leurs séances. Et le suivi par la montre connectée sera automatique sur l’iPhone.

L’application Boussole a aussi été mise à jour. Elle peut maintenant créer automatiquement deux nouveaux points de repère. Le premier correspond à la position estimée de votre dernière connexion cellulaire. Ce qui sera utile lorsque vous êtes en randonnée et que vous avez besoin de passer un appel ou de consulter vos messages.

Et le second correspond au point de repère « Dernier appel d’urgence« . Il indique approximativement l’endroit où vous avez eu accès pour la dernière fois au réseau d’un opérateur. De cette manière, il est plus facile de passer un appel d’urgence en cas de besoin.

Les widgets liés à la santé

Enfin, l’application Mindfulness fait aussi partie des widgets mis à l’honneur sur WatchOS 10. Elle enregistre les émotions du porteur de la smartwatch. Et grâce à cela, il est plus aisé pour de nombreuses personnes de gérer leurs humeurs. En tournant la Digital Crown, il est possible de faire défiler des émotions représentées par des formes abstraites.

L’application Santé est également dotée de questionnaires d’évaluation standardisés. Ils permettent de déterminer le niveau de risque d’anxiété et de dépression d’une personne. Puis, en créant un PDF à partir de cela, il est possible de le partager avec votre médecin traitant. Cette application vous permettra également de voir comment des facteurs liés au mode de vie, comme le sommeil ou l’exercice, peuvent contribuer à votre état d’esprit.Et la vision est un point également pris en compte par l’application Santé. L’Apple Watch peut désormais mesurer le temps passé à la lumière du jour grâce au capteur de lumière ambiante.