Voici la liste des Apple Watch qui recevront WatchOS 10

Apple a présenté la dernière version de Watch OS lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC 2023. Et officiellement, WatchOS 10 sera disponible plus tard dans l’année sur un bon nombre d’Apple Watch sous Watch OS 9 dont voici la liste.

Elle ne comprend pas tous les modèles qu’Apple a sortis depuis que la marque a lancé sa première montre connectée. Mais l’entreprise a confirmé que la mise à jour est compatible avec l’Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs. Découvrons plus en détail de quoi il retourne.

Modèles d’Apple Watch compatibles avec WatchOS 10

Faire d’omission, WatchOS 10 sera compatible avec les Apple Watch Series 4,5, 6, 7, 8. Sans compter le fait que toutes les Apple Watch SE et la série Apple Watch Ultra en bénéficieront aussi.

Toutefois, Apple a mentionné que toutes les nouvelles fonctionnalités de WatchOS 10 ne seront pas disponibles sur toutes les Apple Watch de cette liste. En effet, seuls les modèles les plus récemment sortis par la marque américaine en feront l’objet. Et ce seront surtout les montres connectées possédant un processeur avancé qui auront le plus d’avantages.

Sans compter le fait qu’Apple insiste désormais sur le fait que les utilisateurs de leurs smartwatch doivent maintenant utiliser un iPhone compatible avec iOS 17 afin d’avoir accès à toutes les nouveautés du système. De ce fait, les usagers ayant un iPhone XS, XR ou une version antérieure de ces modèles sont parmi les chanceux pouvant accéder à WatchOS 10.

Les nouvelles fonctionnalités apportées par WatchOS 10

Le nouveau système WatchOS 10 permettra aux utilisateurs d’Apple Watch d’avoir rapidement accès à des informations spécifiques. Et cela, en tournant simplement la couronne rotative qui se trouve sur le côté de la smartwatch. En outre, Apple élargit la disponibilité des widgets, y compris ceux pour les podcasts et les fonctionnalités de chronométrage.

Et il y a aussi eu du changement au niveau du design de l’application « Clock ». Elle a fait l’objet d’un rafraîchissement esthétique. Et les développeurs de chez Apple s’en sont donnés à cœur joie afin d’améliorer l’expérience visuelle en cliquant dessus. Une plus grande partie de l’écran de l’Apple Watch est utilisée ce qui accroît la facilité de lecture des usagers. Ce qui fatigue moins la vision.

Les optimisations réalisées

Une liste des applications standards de l’Apple Watch telles que : Météo, Espace de stockage, Accueil, Maps, Messages et Horloge universelle ont également été optimisées grâce à WatchOS 10. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir un aperçu rapide et clair de ce qui est affiché sur son écran. Ce qui permet d’assimiler plus facilement des informations en un seul coup d’œil.

Puis, l’application « Activity » sur l’Apple Watch et l’application « Fitness » sur l’iPhone ont aussi fait l’objet d’améliorations significatives. Cela rend le suivi de vos activités quotidiennes encore plus facile. Vous pourrez ainsi traquer vos constantes avec plus de précision et mieux organiser votre emploi du temps. Sans compter le fait que vous disposerez de meilleurs conseils de la part des entraîneurs d’Apple Fitness +.