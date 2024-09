Apple Watch Ultra 2, une smartwatch sportive dont la finition fait tout

Chez Apple, la Watch Ultra 2 est la montre connectée outdoor par excellence vu ses finitions. Ses performances technologiques sont impressionnantes. Et sa batterie possède une grande autonomie pour une Apple Watch.

Il est possible de l’emmener partout. Mais voici ce qu’il en est désormais.

Une nouvelle option de couleur audacieuse

Parfois, il suffit d’un peu de couleur pour égayer un environnement. Et dans l’univers des smartwatch cela s’applique aussi vu que la finition de la récente Apple Watch Ultra 2 a été redéfini.

En effet, si l’ancien boîtier gris était classiquement associé à la montre connectée d’Apple, le nouveau coloris noir carbone lui va tout aussi bien. Le compagnon idéal pour vos aventures extrêmes revêt désormais une couleur qui la met tout autant en valeur que précédemment.

Un bracelet ayant un design plus intrépide

Sinon, le boîtier n’est pas le seul élément ayant subi une customisation. Chez Apple, quand un nouveau produit ou une nouvelle version d’un ancien produit sort, la gamme de bracelet d’Apple grandit. C’est également le cas lors de la présentation de l’Ultra 2 noire.

Là, le nouveau bracelet Milanese Loop en titane donne de l’élégance à cette tocante digitale pourtant destinée aux sorties extrêmes. En effet, ce bracelet est assez solide pour supporter les affres du temps. Pour bénéficier de ce produit, il suffit de le précommander dès à présent. C’est à partir du 20 septembre qu’il sera disponible dans les magasins Apple.

Une couleur et des fonctionnalités supplémentaires

En plus, d’être dotée d’une finition en noir, l’Apple Watch Ultra 2 dispose de nouvelles options. Il y a notamment la détection de l’apnée du sommeil. La technologie avancée de la smartwatch a été améliorée.

Ce qui fait que son accéléromètre peut maintenant discerner l’apnée du sommeil en analysant les mouvements pendant le sommeil. Cela permet aux personnes de mieux faire attention à leur santé grâce à cette fonction de pointe.

Par la suite, il s’avère que les dernières mises à jour vers WatchOS 11 apportent également un coup de booste incontestable à la Watch Ultra 2. Grâce à cela, les widgets fonctionnent mieux. Et cela ajoute de nouvelles fonctions de suivi de la santé comme Training Load et l’application Vitals.

Une montre dont la construction est toujours aussi robuste

Enfin, la Watch Ultra 2 d’Apple reste la montre la plus robuste et la plus durable de la marque à la pomme croquée. Elle est parfaite pour les amateurs d’activités de plein air et les athlètes. C’est la montre connectée de sport ultime. Il est possible de courir, escalader et nager avec. Elle est capable de supporter différentes conditions météorologiques.

