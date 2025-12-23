J’ai testé la Garmin Venu 4

Si vous cherchez le cadeau idéal à glisser sous le sapin cette année, ne cherchez plus très loin. La Garmin Venu 4 arrive à point nommé pour les fêtes et promet de réconcilier les sportifs exigeants avec les amateurs de belles montres connectées.

Annoncée comme un cadeau de Noël par excellence, cette nouvelle montre connectée Garmin succède à une Venu 3 déjà très appréciée. Cette quatrième itération se positionne donc comme l’assistante santé et sport ultime, avec une touche d’élégance qui faisait parfois défaut aux modèles précédents.

Fiche technique

Boîtier : Aluminium, 42 mm

Aluminium, 42 mm Poids : 40 g

40 g Écran : AMOLED 1,4 pouces, tactile

AMOLED 1,4 pouces, tactile Luminosité : 1000 nits, mode Always-On Display

1000 nits, mode Always-On Display Processeur : Garmin optimisé (2 Go RAM)

Garmin optimisé (2 Go RAM) Stockage : Interne (musique hors ligne)

Interne (musique hors ligne) Capteurs : ECG, SpO2 (Pulse Ox), fréquence cardiaque (Gen 5), VO2 Max, thermomètre cutané

ECG, SpO2 (Pulse Ox), fréquence cardiaque (Gen 5), VO2 Max, thermomètre cutané Autonomie : Jusqu’à 10 jours (mode connecté)

Jusqu’à 10 jours (mode connecté) Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC (Garmin Pay), GPS multi-bandes

Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC (Garmin Pay), GPS multi-bandes OS : Garmin OS propriétaire

Prise en main & design

Dès la sortie de la boîte, la Venu 4 surprend par sa légèreté. Avec ses 40 g sur la balance, elle se fait instantanément oublier. Ce poids plume constitue ainsi un argument de taille pour une montre vouée à être portée 24h/24, y compris la nuit. Garmin a par ailleurs fait le choix d’un boîtier en aluminium de 42 mm aux finitions soignées pour abandonner l’aspect parfois trop « plastique » des gammes inférieures pour un rendu plus premium.

L’ergonomie est également excellente. Les trois boutons latéraux offrent un clic franc et rassurant. Ils complètent parfaitement la navigation tactile. Au poignet, le confort est indéniable avec le bracelet en silicone souple et respirant. Il n’irrite surtout pas la peau, même lors de séances de sport intenses où la transpiration est abondante. Enfin, c’est un bel objet, sobre et moderne, qui ne jurera pas avec une tenue de ville.

Une nouvelle smartwatch pratique comme cadeau de Noël

C’est souvent là que le bât blesse sur les montres de sport, mais la Venu 4 joue dans la cour des grands. Son écran AMOLED de 1,4 pouces est tout simplement magnifique. Les noirs sont profonds, les couleurs vibrantes, et la résolution assure une finesse d’affichage très agréable pour lire ses notifications.

La luminosité maximale de 1000 nits offre une lisibilité parfaite, même en plein soleil lors d’un footing hivernal. J’ai particulièrement apprécié le mode Always-On Display (affichage permanent). Elle garde l’heure visible sans avoir à lever le poignet de manière exagérée, bien que cela impacte logiquement l’autonomie. Visuellement, c’est un sans-faute qui renforce son aspect « bijou technologique » idéal pour un cadeau.

Au quotidien, la Venu 4 est une compagne agréable. La gestion des notifications est efficace, bien qu’on ne puisse toujours pas répondre aux messages avec un clavier virtuel aussi complet que sur une Apple Watch (sur iOS notamment, les limitations d’Apple bloquent certaines interactions). Le paiement sans contact via Garmin Pay est un atout pratique pour les petits achats de Noël.

La recharge magnétique est rapide : comptez environ une heure pour une charge complète. C’est un confort d’usage qui évite l’angoisse de la panne sèche avant une séance de sport.

Caractéristiques à consulter avant les fêtes de fin d’année

Sous le capot, la Venu 4 embarque un processeur optimisé par Garmin couplé à 2 Go de RAM. À l’usage, l’expérience est fluide : aucun ralentissement notable n’est à déplorer lors du défilement des widgets ou du lancement des applications. L’interface Garmin OS a été légèrement repensée pour être plus accessible aux néophytes. Cette nouvelle smartwatch embarque désormais des widgets personnalisables pour accéder rapidement à ses statistiques clés.

La compatibilité est, comme toujours chez Garmin, universelle. Que vous soyez sur Android ou iOS, la montre s’appaire sans difficulté. On note la présence bienvenue du stockage interne pour la musique (Spotify, Deezer), permettant de partir courir sans son téléphone, le tout relié à des écouteurs Bluetooth 5.3.

Santé & suivi

C’est le cœur de métier de Garmin, et la Venu 4 ne déçoit pas. L’éventail de capteurs est impressionnant : le suivi de la fréquence cardiaque est d’une précision chirurgicale, réagissant vite aux variations d’intensité. La montre propose désormais un ECG, électrocardiogramme au poignet, un ajout majeur pour surveiller sa santé cardiaque.

Le suivi du sommeil est complet, avec une analyse détaillée des phases (léger, profond, REM) et un score de sommeil au réveil. La mesure de la saturation en oxygène (SpO2) et du VO2 Max complète ce tableau clinique, transformant la montre en véritable laboratoire miniature. Pour les sportifs, le GPS multi-bandes accroche le signal en quelques secondes et offre une trace d’une précision redoutable, même en milieu urbain dense.

Comparaison & positionnement

Face à l’Apple Watch Series 10, la Venu 4 gagne haut la main sur l’autonomie et la profondeur des données sportives, mais s’incline sur la richesse de l’écosystème d’applications tierces. Comparée à la Samsung Galaxy Watch 7, elle offre une meilleure précision GPS et une indépendance vis-à-vis du smartphone plus marquée (pas besoin d’un téléphone Samsung pour avoir toutes les fonctions). Enfin, face à une Fitbit Sense 3, la Garmin justifie son prix par une construction plus noble et un suivi d’entraînement beaucoup plus poussé.

Avis d’autres utilisateurs

Sur les forums et les premiers retours en ligne, la tendance est globalement très positive. Les utilisateurs louent quasi unanimement l’autonomie « réelle » qui respecte les promesses, ainsi que la fiabilité des capteurs. Quelques critiques émergent cependant sur le prix, jugé un peu élevé pour ceux qui n’utilisent pas toutes les fonctions sportives avancées, et certains regrettent un design jugé parfois trop sobre par rapport à des modèles plus « fashion ».

Garmin Venu 4 Une smartwatch plus que complète Voir l’offre Verdict La Garmin Venu 4 réussit son pari : être la montre connectée polyvalente par excellence. Elle combine l’expertise sportive de Garmin avec un écran AMOLED somptueux et une autonomie qui fait rêver les possesseurs d’Apple Watch. Si son prix est premium, il est justifié par la qualité de fabrication et la richesse des fonctionnalités de santé. C’est une valeur sûre à glisser sous le sapin, capable de séduire aussi bien le marathonien que le cadre dynamique soucieux de sa forme. On aime L’écran AMOLED lumineux et fluide

La précision du GPS multi-bandes On aime moins Un prix premium face à la concurrence

L’écosystème d’apps moins riche que chez Apple ou Google

