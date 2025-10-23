La nouvelle smartwatch haut de gamme de Garmin redéfinit l’exigence en outdoor

Montres connectées pour l’outdoor : Garmin relève le défi avec un nouveau modèle haut de gamme qui transforme votre poignet en véritable centre de commande ! Cartographie ultra-précise, autonomie record et capteurs dernière génération…

Cette perle technologique pourrait bien rendre les boussoles et altimètres obsolètes. Prêt à dominer les sentiers avec l’équipement le plus sophistiqué du marché ? L’aventure n’attend plus que vous !

Say hello to D2 Mach 2 – the most highly evolved Garmin aviator smartwatch:



🗺 Advanced flight mapping

☑ Configurable personal minimums

🔦 Built-in LED flashlight

🗣 Voice commands

📞 Answer calls and respond to texts pic.twitter.com/LKqEbkWN9y October 22, 2025

Un design de la Garmin D2 Mach 2

Garmin dévoile sa D2 Mach 2, une montre aviateur haut de gamme déclinée en deux modèles aussi élégants que techniques. La version 47mm s’habille d’une lunette en titane et d’un bracelet cuir brun Oxford, tandis que le modèle 51 mm arbore un boîtier en titane gris carbone et un bracelet maillé aéré. Les deux incluent également un bracelet silicone bleu et noir QuickFit Pilot, parfait pour alterner entre le cockpit et le quotidien.

Écran et cartographie : l’information en couleurs

Les deux modèles bénéficient d’un écran tactile AMOLED protégé par un verre saphir, offrant une lisibilité optimale même en plein soleil. La cartographie couleur, présentée comme la plus détaillée jamais intégrée dans une montre Garmin, intègre GPS et HSI (Horizontal Situation Indicator). De quoi transformer son poignet en véritable tableau de bord portable pour une navigation aérienne de précision.

Communication et sécurité : le cockpit au poignet

La Garmin haut de gamme D2 Mach 2 innove avec son micro et son haut-parleur intégrés, permettant de passer des appels directement depuis la montre et d’utiliser les commandes vocales. La lampe torche réglable, avec son mode lumière rouge préservant la vision nocturne, s’avère cruciale pour les opérations en conditions faiblement éclairées. Un outil de sécurité aussi utile dans les airs qu’au sol.

Santé et performance : le copilote bien-être

Au-delà de l’aviation, la montre excelle dans le suivi santé avec son électrocardiogramme (ECG), son monitoring cardiaque et ses outils énergétiques comme le Body Battery et le Rapport du soir. Ces fonctionnalités accompagnent les utilisateurs dans leur gestion du stress et de la récupération, essentiels pour maintenir une vigilance optimale en vol comme dans la vie quotidienne.

Disponibilité et prix : l’excellence a un coût

Commercialisée aux États-Unis à partir de 1 160 euros (1 349,99 $) pour la Garmin haut de gamme version 47 mm et 1 290 euros (1 499,99 $) pour le modèle 51mm, la D2 Mach 2 se positionne comme un instrument haut de gamme. Elle succède à la D2 Mach 1 qui démarrait à 1 118 euros (1 299,99 $), confirmant l’engagement de Garmin dans l’innovation pour les professionnels de l’aviation et les passionnés exigeants.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn