J’ai testé le Samsung Galaxy Watch 7

Le Test Samsung Galaxy Watch 7 révèle-t-il enfin la référence ultime pour l’écosystème Android ? Cette nouvelle itération mise tout sur l’intelligence artificielle pour sublimer votre suivi quotidien. Je l’ai portée deux semaines pour vérifier si la promesse tient la route.

Le géant coréen continue sa conquête du secteur des montres connectées. Si le design extérieur de ce 7e version reste fidèle à la gamme Galaxy Watch, la révolution opère de l’intérieur avec l’intégration de la puce Exynos W1000 gravée en 3 nm. Avec ce modèle sorti l’été dernier, mais mis à jour cette année, Samsung cherche à creuser l’écart face à la concurrence chinoise grandissante. Mais cette débauche de puissance compense-t-elle une autonomie qui a toujours divisé les utilisateurs ? Voici les détails !

Fiche technique

Boîtier : Aluminium Armor, 40 mm ou 44 mm

Aluminium Armor, 40 mm ou 44 mm Écran : Super AMOLED, 2000 nits, verre Saphir

Super AMOLED, 2000 nits, verre Saphir Processeur : Exynos W1000, gravure 3 nm, 5 cœurs

Exynos W1000, gravure 3 nm, 5 cœurs Mémoire : 2 Go de RAM / 32 Go de stockage

2 Go de RAM / 32 Go de stockage Capteurs Santé : BioActive (13 LED), Composition corporelle, SpO2, ECG, Tension

BioActive (13 LED), Composition corporelle, SpO2, ECG, Tension Batterie : 300 mAh (40 mm) / 425 mAh (44 mm)

300 mAh (40 mm) / 425 mAh (44 mm) Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi bi-bande, NFC, GPS double fréquence

Bluetooth 5.3, Wi-Fi bi-bande, NFC, GPS double fréquence OS : Wear OS 5, interface One UI 6 Watch

Wear OS 5, interface One UI 6 Watch Résistance : IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H

IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H Date de sortie : Juillet 2024

Juillet 2024 Prix de lancement : 319 € (40 mm) / 349 € (44 mm)

Design et ergonomie davantage maîtrisés

Au déballage de la boîte, la filiation visuelle avec les générations précédentes saute immédiatement aux yeux. Samsung conserve son esthétique ronde et épurée, sans bordures physiques rotatives sur ce modèle standard. Le boîtier en aluminium Armor (armure) inspire confiance par sa densité.

Le verre saphir rejoint le châssis métallique sans le moindre jeu mécanique perceptible. Au poignet, le confort s’avère absolu grâce au nouveau design du capteur arrière. La montre se fait oublier, par ailleurs, même si vous la gardez pour dormir. Les habitués de la marque regretteront peut-être ce conservatisme esthétique. Le look reste très sage face à certaines montres de sport plus agressives.

L’écran Super AMOLED impressionne par sa luminosité maximale de 2000 nits. Cette puissance assure, de ce fait, une lisibilité parfaite en plein soleil lors de vos sessions estivales. Les bordures noires restent visibles mais s’intègrent bien à l’interface sombre de One UI. Le nouveau système d’attache du bracelet simplifie le changement d’accessoires. Une simple pression sur un bouton libère la pompe en une seconde. Vous ne pourrez pas, hélas, réutiliser vos anciens bracelets standards sans adaptateur spécifique.

Puissance de la puce Exynos W1000

La grande nouveauté de cette édition serait l’arrivée du processeur Exynos W1000. Le constructeur de Séoul adopte une gravure en 3 nm pour optimiser le rapport performance et consommation. La fluidité du système devient alors irréprochable au quotidien. Je n’ai constaté aucun ralentissement durant ma période de test intensive du Samsung Galaxy Watch 7. Les applications lourdes comme Maps se lancent quasi instantanément.

L’intelligence artificielle Galaxy AI profite directement de ce surplus de puissance brute. Les réponses suggérées s’affichent avec une rapidité déconcertante et pertinente. La dictée vocale transcrit vos phrases sans erreur, même dans un environnement bruyant. L’interface logicielle One UI 6 Watch répond au doigt et à l’œil. La gestion des tâches de fond semble bien mieux maîtrisée que par le passé. Cela se traduit par une chauffe inexistante, même lors des mises à jour logicielles.

Suivi santé et précision BioActive

Le constructeur a revisité son fameux capteur BioActive qui intègre désormais treize diodes distinctes. Ainsi, le Galaxy Watch 7 se transforme en un véritable laboratoire médical miniaturisé. Cette montre connectée propose un suivi inédit des produits de glycation avancée (AGEs). Cet indice, visible dans Samsung Health, évalue votre santé métabolique globale et votre vieillissement biologique.

Côté précision pure, le GPS double fréquence change la donne en ville. Il accroche le signal très vite, même au pied des immeubles hauts. Le suivi du sommeil utilise l’IA pour analyser vos nuits en profondeur. Il détecte l’apnée du sommeil et attribue un score d’énergie chaque matin. Le seul bémol notable concerne l’exclusivité de certaines fonctions critiques. Il faut impérativement posséder un téléphone Samsung pour activer l’ECG ou la tension. Les utilisateurs d’autres Android se sentent donc lésés.

Autonomie & fonctions exclusives

La marque ne promet pas de miracle et l’autonomie reste dans la moyenne basse. Avec le mode Always-on display (écran toujours actif) activé, j’ai terminé mes journées vers 22 h avec 30 % de batterie. Cela signifie que vous devez charger la montre chaque jour sans exception. Désactiver l’écran permanent permet, en revanche, de tenir une demi-journée supplémentaire. La recharge demande environ une heure et dix minutes pour un cycle complet. Le design bombé du dos rend la charge inversée via smartphone très capricieuse.

L’électrocardiogramme fiable rassure les utilisateurs soucieux de leur santé cardiaque. L’application dédiée guide l’utilisateur pour poser le doigt sur le bouton supérieur. J’ai comparé les mesures de fréquence cardiaque avec une ceinture thoracique spécialisée. La montre suit la cadence avec un écart minime lors des fractionnés intenses.

Samsung Galaxy Watch 7 La meilleure montre connectée du moment Voir l’offre Verdict La Samsung Galaxy Watch 7 est la montre de la maturité technique pour le géant coréen. L’ajout du processeur W1000 corrige définitivement les petits accrocs de fluidité des modèles précédents. Ce n’est pas la montre la plus endurante du marché face aux concurrents chinois, mais c’est la plus complète. Elle offre une synergie totale avec les smartphones Galaxy pour une expérience utilisateur fluide. Si vous acceptez la charge quotidienne, ce modèle constitue le meilleur assistant personnel actuel. On aime L’écran très lumineux et lisible

La fluidité exemplaire de l’interface On aime moins Les fonctions bridées sans téléphone Samsung

L’autonomie laisse à désirer

