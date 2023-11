Apple M3 vs Apple M2 : faut-il passer à la puce 3nm ?

Les nouveaux processeurs Apple M3 ont été récemment dévoilés. Ils seront intégrés aux modèles rafraîchis d’iMac, puis aux MacBook Air en 2024. Pour une comparaison approfondie, focalisons notre attention sur la série Apple M3 vs M2.

La Série M3 : M3, M3 Pro et M3 Max

Apple a annoncé trois variantes de la puce M3 : M3, M3 Pro et M3 Max. La première sera introduite pour la première fois dans le MacBook Pro 14 pouces. D’ailleurs, lors de la présentation Scary Fast, Apple a mis en avant la comparaison entre la gamme M3 et la puce M1.

Par rapport à l’Apple M3 vs M2, il n’y a pas eu de détail donné lors de cet événement. Cependant, nous pouvons en tirer des conclusions.

Apple M3 vs Apple M2 : Performances CPU

Entre l’Apple M3 vs la M2, déjà, elle est équipée d’un CPU à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs. De plus, elle peut atteindre jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée, correspondant à la configuration de la M2.

Toutefois, la M3 utilise un processus de 3 nm, ce qui devrait améliorer les performances et l’efficacité. Par ailleurs, Apple affirme que la M3 est jusqu’à 35 % plus rapide en performances CPU que la M1. En comparaison, la M2 était vantée comme 18 % plus rapide à son lancement.

Apple M3 vs Apple M2 : Améliorations du GPU

Les performances GPU entre l’Apple M3 vs M2 permettent de tirer des conclusions similaires. En effet, la puce Apple M3 est annoncée comme étant 65 % plus rapide que la série M1.

En comparaison, la M2 était censée être 35 % plus rapide que la M1. Ainsi, on gagne donc 30 % de performance en plus.

Les nouvelles technologies de la puce M3

La puce Apple M3 introduit de nouvelles technologies, notamment le Dynamic Caching, présenté comme une nouvelle fonctionnalité graphique. Cette fonction alloue l’utilisation de la mémoire locale en temps réel, offrant une approche différente des GPU classiques.

En addition, Apple affirme que cela « augmente considérablement l’utilisation moyenne du GPU, améliorant ainsi les performances ». Cette amélioration se fait particulièrement sentir dans les applications et jeux professionnels les plus exigeants.

Lancer de rayons accéléré par matériel

Autre comparaison entre la M3 vs la M2, le lancer de rayons accélérés par matériel. Celui-ci est déjà présent sur l’iPhone avec la puce Apple A17 Pro à 3 nm. Cette technologie fait désormais son entrée sur les Mac grâce à l’Apple M3.

Cette technologie améliore les effets d’éclairage sur les Mac, renforçant les ombres et les reflets. De plus, elle intègre un ombrage de maillage accéléré par matériel. En outre, cela améliore la capacité et l’efficacité du traitement de la géométrie sur les MacBook.